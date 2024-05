5 tipů na zboží z Číny: Příslušenství k notebooku

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé produkty z AliExpressu. Tentokrát jsme populární čínské online tržiště prozkoumali s úmyslem najít různé šikovné příslušenství k notebookům. Tak se nechejte inspirovat a možná v této kategorii narazíte ještě i na něco dalšího…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Baseus 4K 60Hz USB-C HUB

Téměř nutný pomocník pro kohokoli, jehož notebook (typicky MacBook) nemá dostatek potřebných konektorů. Tento HUB má mimo jiné 4K HDMI výstup, ethernetový port, čtečku karet nebo tři konektory USB 3.0.

Cena: 670 Kč

Coolcold podložka s ventilátory

Úhlově nastavitelný podstavec pod notebook, který pomůže nejen s ergonomickým umístěním laptopu, ale také mu pomůže se trochu lépe vyrovnávat s vysokými teplotami a odvodem horkého vzduchu. Každá řada ventilátorů má vlastní ovládání otáček.

Cena: 730 Kč

Bezdrátová vertikální myš UGREEN

Notebook se dá sice používat i bez myši, ale některé úkony jsou na touchpad prostě moc. A když už přikupovat myš, tak proč ne takovou, která je trochu šetrnější k zápěstnímu kloubu a celkové pozici ruky?

Cena: 560 Kč

MARK RYDEN batoh na notebook

Laptop je stvořen pro snadné přenášení. Mezi kancelářemi nebo obývákem a ložnicí ho hravě vezmete v rukách, ale komu by se takto chtělo chodit po městě nebo jezdit do školy? Mrkněte na velmi pěkné a praktické batohy značky MARK RYDEN. Do tohoto konkrétního se vejde dokonce sedmnáctipalcový stroj. K dispozici jsou varianty se dvěma či třemi přihrádkami.

Cena: 960 Kč

LED světlo nad obrazovku

K pohodlné práci s počítačem, nejen notebookem, patří také vhodné osvětlení. Pokud se zrovna nacházíte v místě, kde moc světla není, případně pořádně nevidíte na klávesnici, můžete si nad displej připnout toto šikovné světlo s napájením z USB.

Cena: 280 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

