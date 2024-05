5 tipů na zboží z Číny: Nositelné elektro vychytávky

Jsme tu s dalším vydáním tipů na zajímavé zboží z čínského AliExpressu. Dnešní díl by mohl potěšit nadšence do moderních technických vychytávek z kategorie nositelné elektroniky. Některé kousky působí možná směšně či zbytečně, ale nikdy nevíme, z čeho může být velký nový trend. Některé produkty už to vlastně dotáhly celkem daleko…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Chytrý prsten COLMI R02

Tady bychom asi mohli znovu rozjet debatu, co si kdo představí pod pojmem „chytrý“. Tento prsten za méně než pětistovku každopádně nabízí měření tepu a sportovních aktivit (včetně například plavání díky krytí IP68), analýzu spánku a ukazování hodnoty SpO2. K dispozici v černé a zlaté variantě v několika velikostech.

Cena: 455 Kč

Brýle s kamerou

Před několika lety jen sci-fi sen, nyní běžná „hračka“ za pár stovek. A taky kontroverzní nástroj v nesprávných rukou. Ale to už necháme na vás. Tento casual model (sportovní jsou obecně o něco levnější) nabízí nahrávání ve FullHD pči 30 FPS, focení s 12Mpx rozlišením a výdrž na jedno nabití asi 90 minut. Dají se použít i jako skrytá kamera doma či v kanceláři.

Cena: 1 020 Kč

Reproduktor na krk

Možná už jste ho na někom viděli a říkali jste si, co to je. Jednoduchá sestava dvou reproduktorů, které propojuje silikonový nákrčník. Připojuje se standardně přes Bluetooth a doba přehrávání na jedno nabití je až 10 hodin. K dispozici v bílé a bílé barvě.

Cena: 780 Kč

Chytrý náramek se sluchátkem

Vypadá to jako nějaký omyl v nadpisu, ale není. Tento náramek má v řemínku tělo, které na první pohled připomíná například Xiaomi Band, ale na zádech ukrývá i špuntové sluchátko. Dá se tedy zavěsit do ucha a použít třeba k poslechu hudby nebo vyřizování hovorů. Vybírat můžete z více barev a typů řemínků.

Cena: 650 Kč

Ventilátor na krk

Od krku nahoru vám může díky nositelné elektronice nejen hrát hudba, ale foukat i osvěžující vzduch. Tato vychytávka má tři úrovně intenzity a maximální doba foukání na jedno nabití je 5 hodin. Ventilátor je skládací, takže se pohodlně vloží do kapsy či kabelky. Dražší verze má digitální displej.

Cena: 300 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

Zaujaly vás dnešní tipy? Podívejte se i na starší díly našeho seriálu:

Jaké podobné gadgety už doma máte?