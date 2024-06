5 tipů na zboží z Číny: Mobilní příslušenství, které (možná) neznáte

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z čínského AliExpressu. Prostor dnes dostává mobilní příslušenství, o kterém jste možná ještě nikdy neslyšeli. A když píšeme „mobilní“, tak tím myslíme nejen obecné vychytávky k telefonu, ale příslušenství, které se dá nosit rovnou s mobilem.

Ucpávka do USB a jack konektoru

Začneme tou nejlevnější, nejmenší, nicméně i velmi praktickou věcí. Dnes už je leckterý telefon i vodotěsný, ale konektory představují časem zranitelné místo. I pokud se váš mobil zrovna neumí bez obav potápět, ucpávky se mohou rozhodně hodit i kvůli prachu. Kolíček do jack konektoru se dá použít i na otevírání SIM slotu.

Cena: 40 Kč

Poutko na zavěšení mobilu

U prostoru kolem USB konektoru se ještě chvilku zdržíme. Pokud používáte dodatečný nasazovací obal, díky tomuto vkládacímu poutku si můžete snadno zavěsit mobil na praktickou šňůrku. Výhodou tohoto modelu je, že se může šňůrka protáčet.

Cena: 50 Kč

Nálepka pro bezdrátové nabíjení

Nedisponuje váš telefon zabudovaným panelem pro bezdrátové nabíjení, ale tento typ doplňování energie by se vám hodil? Nemusíte hned běžet pro nový model, problém může vyřešit dodatečná spirála, kterou nalepíte na záda mobilu a zapojíte do USB konektoru. Tento model má základní 5W nabíjení, ale najdete i silnější.

Cena: 80 Kč

Bananq obal na mobil se slotem na kartu

Pokud byste rádi měli po ruce současně mobilní telefon i platební či třeba vstupní kartu, nemusíte ji rovnou strkat například přímo do obalu. Tedy, pokud to není zrovna tento model, který na to má vyčleněné místo na míru. V tomto případě jde o obaly pro Samsung telefony, nicméně v obchodu tohoto výrobce najdete další verze.

Cena: 120 Kč

APEXEL sada připínacích objektivů

Nejste spokojení s variabilitou foťáků ve vašem telefonu? I tento problém se dá řešit bez nutnosti hned kupovat nový. Můžete vyzkoušet připínací objektivy, které jsou (v rámci fyzikálních možností) schopné přidat na straně optiky pár nových možností. Včetně například efektu „rybího oka“ či různých filtrů.

Cena: 360 Kč

