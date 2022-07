5 tipů na zboží z Číny: Elektronické vychytávky na kempování

Vítejte u dalších tipů na zajímavé produkty z obchodů na čínském tržišti AliExpress. Dnešní tematické vydání se bude věnovat elektronice, která slouží jako praktické vybavení při stanování, kempování nebo pobytu v přírodě obecně.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Přenosná “žárovka”

Začneme zlehka položkou za pár korun. I když ale nestojí moc, závěsné světýlko rozhodně patří mezi to nepraktičtější, co můžete zejména do stanu pořídit. Můžete vybírat ze tří barev. Nebo mezi úplně jinými modely, AliExpress jich je samozřejmě plný.

Cena: 50 Kč

Nabíjecí ruční dynamo

Zásuvka nikde, všechny powerbanky vybité… tak jak teď nabít telefon? Jedním z řešení je ruční mechanické dynamo, jehož protáčením si můžete doplňování energie zajistit. V příkladech použití je zmíněno kompletní nabití telefonu Huawei P20 za 45 minut.

Cena: 115 Kč

Bateriový kompresor

Když není k dispozici přívod elektřiny a člun, lehátko nebo kruh se vám nechce pracně nafukovat klasickou pumpou, můžete vzít zavděk menšímu kompresoru na baterie. Tento model nabídne až 50minutový chod a k dispozici jsou tři různé nástavce.

Cena: 560 Kč

Svítilna na prsty

Hlavně v případech, kdy člověk musí potmě udělat něco bez cizí pomoci, se hodí opravdu důmyslná svítilna, která míří přesně tam, kam dotyčný potřebuje. Jednou z variant je například čelovka, jinou představuje tato “rukavice” se dvěma svítilnami.

Cena: 60 Kč

Solární nabíječka

Ta u výběru pro campingové vybavení rozhodně nesmí chybět. V tomto případě jde o model, který má při složení kompaktní rozměry 16,5 x 11,5 x 3 cm a nabízí 7W či 10W výkon. Pokud potřebujete větší a silnější, určitě také najdete.

5 tipů na zboží z Číny: AliExpress nastartoval letní slevy čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Cena: od 530 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Jaké máte požadavky na bezdrátová sluchátka?