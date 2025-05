Tipy s AI: Objevte skryté filmové perly na víkend

Ani jsme nestačili mrknout a dostali jsme se do stavu, kdy se s umělou inteligencí setkáváme prakticky na každém rohu on-line prostoru. I když pro některé firmy představuje termín AI spíše efektivní marketingovou páku, realita je taková, že chytré nástroje zítřka mohou usnadnit život každému z nás. Nemyslím přitom pouze ten kariérní, nýbrž i ten osobní. Doufáme proto, že vám s maximálním využitím dostupných technologií pomůže nový seriál Tipy s AI.

Když chcete zhlédnout film, ale najít ten pravý je oříšek…

Je pátek večer, chcete si odpočinout po náročném týdnu a na aktivní formu relaxace už nezbyla energie. Řešením, nad kterým alespoň zapřemýšlí snad každý z nás, je odreagovat se u filmu nebo seriálu. Problém nastane, když zoufale nevíte, na co se zrovna podívat. Na aktuálně rozkoukaný pořad nemáte chuť a tituly, které vám zrovna doporučuje Netflix či jiná streamovací platforma, nepůsobí nijak zajímavě…

V tento moment se dostanete k rozcestí plnému možností: zabrousit do on-line katalogu, zeptat se na doporučení známého, přečíst si on-line články ve stylu „TOP 5 nejlepších“ nebo to v důsledku nerozhodnosti vzdát a sáhnout po knize. Co kdybych vám ale řekl, že díky umělé inteligenci můžete získat šikovné tipy na film nebo seriál během chvilky, a to přímo na míru.

Proč použít AI místo klasického hledání?

Výše zmínění možnosti sice nejsou nutně špatné, ale stejně tak nejsou zrovna časově efektivní. Zatímco tradiční vyhledávání vyžaduje vaši pozornost a aktivní snahu, abyste se skutečně dobrali k cíli, AI zkombinuje obrovské množství požadavků (žánry, hodnocení, trendy) během vteřin.

Pokud zrovna nebudete mít štěstí, může vás manuální procházení katalogů a recenzí stát klidně 15 minut. Pokud chatbotovi sestavíte přesný prompt se svými preferencemi, bude vás to stát nanejvýš minutu a obdržíte personalizované doporučení.

Jakou AI zvolit? Pro následující tipy doporučujeme použít vámi preferovaného chatbota jako ChatGPT, Gemini nebo Claude.

Reálné scénáře: Jak AI pomůže s výběrem filmu a seriálu?

Doporučení podle nálady

Patříte-li k těm, kteří si obsah vybírají podle momentální nálady, zkuste sestavit požadavek v tomto stylu:

„Cítím se dnes unavený a chci něco oddechového, ale nechci komedii. Navrhni mi tři filmy nebo seriály, které mě příjemně zabaví, ale nebudou náročné na pozornost.“

Výsledkem je, že AI zohlední náladu a vytáhne tituly se správným tempem a žánrovým vyvážením.

Výběr dle dostupnosti na službách

Předplácíte si pouze některé z nejpopulárnějších streamovacích služeb? Nebojte se to v promptu zohlednit.

„Koukám primárně na Netflix a Max. Doporuč mi seriál na páteční večer (2–3 díly), ideálně krimi nebo mysteriózní.“

AI prohledá (na základě znalostí databáze) nabídku konkrétních služeb, aby doporučení byla okamžitě dostupná bez přepínání mezi platformami. Požadavek samozřejmě můžete rozšířit o další preference.

Když nemáte moc času…

Chcete si odpočinout u filmu či seriálu, ale máte později večer ještě nějaké plány? Zahrňte do svého promptu maximální délku díla.

„Mám večer volných 90 minut. Jaký jeden film mi doporučíš, aby to bylo napínavé a abych to stihnul – a proč?“

AI zohlední časový limit, vybere titul s odpovídající délkou, doplní stručné odůvodnění pro rychlé rozhodnutí.

S vašimi oblíbenými herci

Pokud byste na obrazovce rádi zahlédli svého oblíbeného herce, není nic snazšího než to AI v promptu sdělit. Máte i oblíbeného režiséra? Zkuste zjistit, zda nestál za snímkem, součástí jehož obsazení byl i onen herec.

„Líbí se mi herec Michael Fassbender a režisér Denis Villeneuve. Doporuč mi filmovou volbu, kde spolupracovali, nebo něco v jejich stylu.“

AI propojí filmografii, najde méně známé perly nebo novinky, které byste mohli přehlédnout.

Mix žánrů a „něco navíc“

Vyfiltrovat žánry umí kdejaký filmový katalog, ale co takto přidat něco navíc?

„Chci sci‑fi s prvky komedie a silnou ženskou hrdinkou. Co bys mi doporučil?“

AI zkombinuje žánry a témata podle vašich preferencí. Může tak najít zajímavý titul mimo mainstream.

Příprava „watchlistu“

Když už umělou inteligenci ovládnete, můžete si nechat vytvořit seznam filmů a seriálů ke zhlédnutí na delší dobu dopředu.

„Sestav mi na příští měsíc 5 filmů a 3 seriály z různých žánrů (thriller, drama, dokument), které odpovídají mým preferencím: napětí, kvalitní herecké výkony, do 2 hodin délky.“

AI vytvoří vyvážený plán sledování, abyste se vždy měli na co dívat.

Závěr

Doufáme, že vás naše tipy inspirovaly k vyzkoušení AI nástrojů a že příště už místo zdlouhavého procházení katalogů jednoduše požádáte chatbota o doporučení přesně na míru. Pokud už teď máte chuť to otestovat, stačí otevřít ChatGPT, Gemini nebo Claude a už za minutu můžete sledovat film, který opravdu stojí za to.

