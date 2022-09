“Kup mámě iPhone” reagoval Tim Cook na otázku ohledně RCS

V rámci nedávné prezentace nových telefonů z řady iPhone 14 došlo dle očekávání také ke znovuotevření otázky, jak se má či nemá firma Apple k zavedení formátu RCS pro posílání textových a multimediálních zpráv. Případné zavedení standardu, který společnost Google poslední týdny velmi silně propaguje v rámci celosvětové kampaně a nezapomíná při tom ostře rýpat do fungování nástroje iMessage, okomentoval přímo šéf firmy Tim Cook. Z jedné jeho jízlivé poznámky bylo velmi rychle jasné, jaké je stanovisko.

"I don't hear our users asking that we put a lot of energy" into RCS, says Tim Cook in response to a question at Code. "I would love to convert you to an iPhone."

"I can't send my mom certain videos," says the questioner.

"Buy your mom an iPhone," says Tim.

— nilay patel (@reckless) September 8, 2022