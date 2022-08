Android (Google) spustil velkou kampaň proti iMessage

Společnost Google, konkrétně účty a komunikační kanály věnované systému Android, se po krátké době opět ostře opírají do komunikátoru iMessage firmy Apple. Středobodem nově posílené kampaně, do které jsou ještě více zapojeny i různé celebrity či slavné osobnosti, je kritika omezeného posílání a zobrazování zpráv mezi Android zařízeními a zmíněnou aplikací a také snaha dotlačit Apple k používání standardu RCS.

Nátlak, který naposledy Google významněji posilovat v červnu za použití skladby od rappera Drakea, byl nyní dokonce převeden do formy celé webové stránky s názvem kampaně Get The Message. Jsou na ní uvedeny argumenty, proč by měla společnost Apple ustoupit.

I text my iMessage friends from my MacBook and everybody else from my Android phone. The experience is so broken. Please fix this @tim_cook 🙏 https://t.co/VTLJa4Gn0B

— Carl Pei (@getpeid) August 10, 2022