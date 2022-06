Google dál šije do Apple kvůli iMessage a RCS. Zazněl Drake

Společnost Google pokračuje ve veřejné kritice konkurenční firmy Apple kvůli nastavení komunikační aplikace iMessage. Ze stavu, kdy zprávy odeslané mezi zařízeními se systémem iOS a Android mají v této aplikaci jinou barvu (zelenou namísto klasické modré) a chodí podřadně jako běžné SMS, si utahuje nový příspěvek na oficiálním Twitter účtu Androida. V krátkém videu s titulky byla přitom využita nová skladba zpěváka Drakea s příhodným názvem “Texts Go Green”.

Google si naposledy do praktik firmy Apple a její aplikace iMessage rýpl na své konferenci I/O. Letos v lednu dokonce zazněly obavy, že barvy odlišující zprávy z iPhonu či Androidu mohou škodit psychice dětí a být původcem šikany. Google se dlouhodobě snaží konkurenční společnost přimět k používání formátu RCS.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG

— Android (@Android) June 18, 2022