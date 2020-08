Co vše má umět nová služba RCS? V ČR zatím zajišťuje bezplatné zprávy

Když český operátor Vodafone v polovině srpna spustil novou službu Vodafone RCS Chat, postaral se o tuzemský historický pokrok i o pozdvižení mezi uživateli mobilních telefonů. Nejen u nás na webu začala “bzučet” debata o tom, co je to RCS, jak funguje a jak se bude případně rozšiřovat. Pod touto zkratkou, která ukrývá spojení Rich Communication Services, si můžete v současné chvíli představit klasické multimediální chatování jako přes Messenger nebo WhatsApp. S tím rozdílem, že si vystačíte s běžnou aplikací pro SMSky a o spojení, zabezpečení a provoz se stará operátor, u kterého se za posílání a přijímání zpráv nic neplatí (když pomineme případný datový tarif). Stačí, aby byli oba účastníci připojení k internetu (funguje i přes WiFi) a měli funkci zapnutou. Nejsou to ale jen univerzální a bezplatné zprávy, které má RCS do budoucna zajišťovat. A nebo už v některých regionech zajišťuje.

Při ohledu na smělé plány s celou platformou RCS jsme v ČR vlastně na úplném začátku. Zavádí ji první ze tří operátorů a zatím jen pro zprávy. Hlavní globální pointou je, aby byly dnešní možnosti internetové konektivity využity nejen k univerzálnímu posílání zpráv, ale třeba i k telefonování, videochatování, ukládání kontaktů, sdílení souborů nebo určování polohy. Mimo jiné prostřednictvím mobilní sítě, ale bez nutnosti platit operátorům za SMS, MMS nebo hovory. Takto si to vytyčili zakladatelé iniciativy RCS již v roce 2007. Od té doby se asociace GSMA a později i Google s Microsoftem snaží myšlenku prosazovat ve světě. Pochopitelně to není úplně jednoduché, jelikož s RCS operátoři přicházejí o nemalé výdělky. Přesto se pomalu daří. Co je to RCS moc dobře vědí například ve Španělsku, kde tuto platformu k několika účelům přijali všichni operátoři.

Co například má RCS také umět:

Standalone Messaging

Chat pro 2 účastníky

Chat pro více účastníků

Přenos souborů

Sdílení obsahu

Informace o stavu účastníka

IP Voice call

Videohovory

Výměna informací o geografické poloze

Černá listina účastníků pro zamezení obtěžování

Asi se sluší na tomto místě pochválit český Vodafone, že platformu přijal. U T-Mobile to prý rázem vyvolalo “obrat” a i od něj se stejné služby údajně dočkáme příští rok. Jediné O2 zatím mlčí. Očekáváme ale, že všichni tři tuzemští operátoři minimálně zprávy přes RCS dříve nebo později zavedou. Proč? Ani ne proto, aby nabídli něco extra výhodného zákazníkům, ale proto, že by se to obešlo i bez nich a bez popularity. Ono totiž na operátorech až tak úplně nesejte. V místech, kde se Googlu nepodařilo s nimi na RCS domluvit, zapnul americký gigant tuto službu přímo v aplikaci Zprávy. S čímž operátoři nic nenadělají a buď si “dál pojedou svoje”, nebo se raději k iniciativě slavnostně připojí.

Aplikace Zprávy od Googlu je v současnosti jednou z těch, která uživatele upozorňuje, zda je RCS k dispozici. Když ji mají oba účastníci zapnutou a jsou připojení k internetu, aplikace o tom dá vědět před odesláním zprávy. Jestliže jedna z podmínek není splněna, odejde klasická SMS či MMS. V případě Vodafone RCS Chat operátor radí, že spuštěná služba jde poznat podle toho, že při vložení obrázku či videa do zprávy se formát nezmění na MMS. První krůček máme každopádně za sebou a můžeme se těšit, co dalšího ve světě a v ČR nastane. Optimistickým pohledem se můžeme těšit na dobu, kdy úplně zaniknou placené zprávy i hovory a vše bude řešeno přes internet v rámci běžných nástrojů v telefonu. Tedy bez instalace aplikací jako WhatsApp, Messenger, Viber, Skype a dalších, které se o toto alternativně starají doposud.

