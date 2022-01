Google kritizuje Apple za iMessage. Kvůli psychice dětí

“Zneužití tlaku vrstevníků”. Takovými slovy před pár dny osočil firmu Apple jeden ze zakladatelů Android týmu ve společnosti Google Hiroshi Lockheimer. Důvodem je fakt, že aplikace iMessage zobrazuje u zpráv napříč Apple produkty modré bubliny, zatímco u ostatní komunikace v čele s SMS a MMS (a tím pádem i při psaní s Android zařízením) se objevují zelené. Vytýkací tweet přitom odkazuje na novou službu RCS a kritiku následně sdílel i oficiální Android účet.

Apple se oficiálně modrými bublinami nechlubí, nicméně viceprezident společnosti se dříve nechal slyšet, že odstranění tohoto odlišování by pak umožnilo rodičům s iPhony pořizovat dětem Android mobily. Taková slova pochopitelně velmi rezonují a nyní se do iMessage opětovně pouští kritici kvůli tomu, že barva bublin v telefonech motivuje děti k vylučování z kolektivu. “Přitom už nové řešení existuje,” snaží se Lockheimer nasměrovat konkurenta k RCS.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4

