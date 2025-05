TikTok dostal obří pokutu za porušení GDPR, i vaše data možná odesílal do Číny

O tom, jestli TikTok posílá data o uživatelích do Číny a do jakých pater tamní politiky se až dostanou, se diskutuje už dlouho. Ačkoliv společnost ByteDance vlastnící TikTok opakovaně tvrdí, že data uživatelů jsou v bezpečí, už před 2 lety před ní varoval například tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Nedávno ukončené vyšetřování irské Komise pro ochranu osobních údajů (DPC) navíc nyní dospělo k jasnému závěru: TikTok odesílá údaje o Evropanech do Číny, čímž porušuje nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento prohřešek přitom Evropská unie bere velmi vážně a TikToku za to byla obratem vyměřena obří pokuta.

Druhá rekordní pokuta pro TikTok

Její výše by měla být celkem 530 milionů eur (asi 13,2 miliardy Kč). Konkrétně má jít o sankci ve výši 485 milionů eur za předávání údajů do Číny a 45 milionů eur za netransparentnost zásad ochrany osobních údajů. Částka ale ještě nebyla zcela odsouhlasena a může se změnit. Stejně tak není jasné, do kdy musí TikTok, respektive ByteDance, zaplatit.

Populární platforma nicméně dostala nůž na krk – má 6 měsíců na to, aby dala vše do pořádku a začala jednat v souladu s pravidly EU o ochraně osobních údajů, nebo aby pozastavila veškeré předávání údajů do Číny. Vedení společnost přitom nemá pocit, že by se dopustilo nějakého obzvláštního porušení zákona.

„Jsme zklamáni, že jsme byli takto vyhodnoceni, přestože se spoléháme na stejný právní mechanismus, který používají tisíce jiných společností poskytujících své služby v Evropě,“ vyjádřil se pro server Politico šéf PR oddělení TikToku Christine Grahn.

TikTok přitom už zhruba před rokem a půl dostal od EU pokutu ve výši 345 milionů eur (asi 8,5 miliardy Kč) za nedostatečnou ochranu dětí. Rekordmanem je ovšem v tomto ohledu společnost Meta vlastnící např. Facebook či Instagram, která musela nedávno za porušení GDPR zaplatit neuvěřitelných 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard Kč).

Zdroj: Politico, Bloomberg