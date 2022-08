TikTok jako konkurent pro Spotify a další? Něco se chystá

Zdá se, že na trhu s hudebními streamovacími platformami bude co nevidět o poznání těsněji. Společnost ByteDance, která stojí za extrémně populární sociální sítí TikTok, si nechala zaregistrovat značku TikTok Music. Chystaná platforma a asi také aplikace by mohla být celkem bez problémů přímým konkurentem pro Spotify, YouTube Music, Apple Music či další zavedené hráče. Navázala by totiž na již existující popularitu hudebního obsahu ve stávající podobě TikToku.

Registrační dokument obsahuje mimo jiné popis “nákup, přehrávání, sdílení, stahování hudby, skladeb, alb, textů písní…”, což přesně odpovídá funkcím Spotify a dalších. Dá se očekávat, že kromě placeného poslechu by čínská firma novou platformu využila i k případnému tvoření či streamování audio obsahu ze strany koncových uživatelů.

Žádost o zapsání jména TikTok Music byla podána vloni v listopadu v Austrálii a letos v květnu v USA. Společnost ByteDance v současnosti provozuje v Brazílii, Indonésii a Indii podobnou službu Resso. Toto by byl ale nejspíš mnohem větší kalibr.

Zdroj: Insider