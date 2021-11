Tidal jde ve stopách Spotify. Zavádí bezplatný poslech

Hudební streamovací platforma Tidal, která je známá hlavně díky své velmi vysoké HiFi kvalitě skladeb, přichází s novým typem účtu. Podobně jako například Spotify nebo jiní konkurenti zkusí u uživatelů uspět tím, že nabídne také dlouhodobý bezplatný poslech (nikoli jen 30denní zkušební dobu). Samozřejmě s různými omezeními, nicméně i tak má novinka potenciál přilákat mnoho nových posluchačů a pak také placených uživatelů.

K současným Tidal HiFi a Tidal HiFi Plus přibývá účet Tidal Free, který má také přístup k osmdesátimilionové databázi skladeb, nicméně kvalitu zvuku má sníženou na 160 kbps, nenabídne přeskakování mezi písničkami ani jejich offline poslech a mezi skladbami budou přehrávány vložené spoty. Zatím prý nepůjde o reklamy, ale o nějaký edukativní obsah. Placená propagace inzerentů se má do tohoto prostoru dostat později.

TIDAL Music - Hifi Songs, Playlists, & Videos TIDAL

V tuto chvíli je Tidal Free k dispozici v USA a to pro několik nejnovějších Android mobilů. Můžeme doufat, že bezplatný typ účtu budeme moci časem vyzkoušet i u nás. Mohlo by to zamíchat kartami na poli hudebních streamovacích služeb.

Na kterých platformách posloucháte hudbu?

Zdroj: acentral