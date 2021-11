Streamovací platforma TIDAL je určená pro jedince, kteří si potrpí na opravdu kvalitní zvuk. Jako vůbec první přišla s podporou bezztrátových formátů hudby, ovšem je o něco dražší, než konkurence v podobě Spotify, Apple Music nebo YouTube Music.

Tidal Black Friday akce

Služba nabízí dva tarify – HiFi a HiFi Plus, přičemž za ten první zaplatíme 149 Kč měsíčně, za Plus verzi 298 Kč měsíčně. Nyní je ale jedinečná příležitost k tomu si oba tarify vyzkoušet téměř zadarmo a to na poměrně dlouhou dobu. Tarif HiFi vás totiž vyjde na 10 Kč na první 3 měsíce, varianta Plus pak na 20 Kč.

TIDAL : WORTH IT?

Asi se ptáte, jaké jsou mezi tarify rozdíly. Ten základní vám nabízí bezztrátové streamování hudby, odstranění reklam, offline poslech nebo samozřejmě také přístup k veškeré knihovně, která zahrnuje přes 80 milionů skladeb. Co se týče varianty Plus, ta nabízí streamování ve vysokém rozlišení, podporuje formát Dolby Atmos nebo Sony 360 Reality Audio. Pokud u služby zůstanete, půjde až 10 % z vašeho předplatného umělcům, které nejčastěji posloucháte.

To je mnohem spravedlivější model než u ostatních služeb, kde dostávají nejvíce peněž ti, kteří jsou celkově nejoblíbenější. Pokud máte tedy rádi kvalitní a čistý zvuk, měli byste vyzkoušení alespoň zvážit. Máte na to ještě pár dní, akce končí 6. prosince.

Vyzkoušíte tuto streamovací platformu?

Zdroj: Tidal