Operační systém Wear OS je nejen díky Samsungu a jeho Galaxy Watch4 znovu oživen. Společnost Mobvoi vyrábí rovněž kvalitní hodinky s tímto systémem a nyní to vypadá, že potichu aktualizovala modely TicWatch Pro 3 a TicWatch E3.

TicWatch Pro 3 a TicWatch E3 mají nově Snapdragon Wear 4100 Plus

Ty totiž běží na čipsetu Snapdragon Wear 4100. Z ničeho nic ale došlo na oficiálním webu společnosti objevilo, že hodinky nově běží na platformě Snapdragon Wear 4100 Plus, což potvrdil také Amazon. V podrobnostech o produktu se zmiňuje i tzv. Dual System Platform, což je jedna z vlastností nového čipsetu. Je zajímavé, že společnost Mobvoi o této změně neinformovala veřejnost ani redakce. Ano, jedná se o poměrně malou změnu, jelikož Plus verze nenabízí oproti standardní verzi zase tolik vylepšení, ale pro nové zákazníky je to jistě zajímavý benefit.

Redaktoři ze serveru notebookcheck mezitím testovali nové hodinky TicWatch E3, ovšem v jejich případě je čipset stále stejný. Je ale možné, že jejich kus jen dlouho ležel na skladě a jde tedy ještě o původní hodinky, které jsme pro vás mimochodem také recenzovali. K této situaci se firma pravděpodobně brzy vyjádří, takže budeme mít snad brzy jasno.

Jaký máte názor na hodinky TicWatch?

Zdroj: XDA-Developers