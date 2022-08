Threema Libre je nový kecálek totálně odstřižený od Google

Pro fanoušky alternativních chatovacích aplikací určitě nebude název Threema nic nového. Autoři tohoto projektu si zakládají na maximální ochraně soukromí a v nedávno uniklém materiálu od FBI je tento nástroj vykreslen jako aplikace, která se příliš nedělí o informace. Že to vývojáři myslí s ochranou uživatelů a současně i nezávislostí na velkých korporátních základech vážně, dokazují vydáním nové aplikace Threema Libre. Tak jde v těchto ohledech ještě o kus dál.

Introducing Threema Libre for Android!

🚫 No Google services to begin with

📖 All components are open source

📲 Exclusively available via @fdroidorghttps://t.co/SfI0Hqb985

— Threema (@ThreemaApp) August 3, 2022