CD Projekt právě ukázal gameplay záběry čtvrtého Zaklínače! Vypadají fantasticky a běží na základní PS5

Dočkali jsme se. CD Projekt RED konečně ukázal první gameplay záběry ze čtvrtého Zaklínače, a to během dnešní prezentace State of Unreal 2025. Polské studio představilo technickou ukázku běžící na Unreal Engine 5, která nám dala nahlédnout do nového dobrodružství Ciri a nutno říct, že výsledek vypadá naprosto úchvatně.

Ciri v hlavní roli s vlastním koněm

Po loňském The Witcher 4 traileru, který potvrdil Ciri jako hlavní protagonistku, jsme konečně mohli vidět, jak bude vypadat skutečná hra. Technická demonstrace zachycuje Ciri jedoucí na svém vlastním koni jménem Kelpie (už tedy žádná Klepna jako u Geralta), jak projíždí ohromující krajinou regionu Kovir a následně vstupuje do přístavního města.

Celou ukázku si můžete pustit na livestreamu State of Unreal 2025:

CD Projekt Red se během prezentace chlubil především tím, jak reaktivní bude nový svět. V ukázce můžeme vidět, jak Ciri nechtěně narazí do NPC nesoucího jídlo, které spadne na zem. Okamžitě přiběhne dítě a pokusí se jídlo ukrást. Jinde ve městě na Ciri někdo dokonce i plivne – takové drobné interakce mají učinit svět živějším a uvěřitelnějším než kdy dříve.

Technologický skok vpřed

Jedním z nejpůsobivějších aspektů ukázky je fakt, že celá demonstrace běžela na základní verzi PlayStation 5 v 60 snímcích za sekundu s aktivovaným ray tracingem. To napovídá, že se CD Projekt RED poučil z problematického vydání Cyberpunku 2077, kde byla hra na PS4 takřka nehratelná a skutečně se snaží optimalizovat svůj nový titul už od raných fází vývoje.

Výsledkem je svět, který vypadá téměř fotorealisticky a podle slov vývojářů by některé záběry mohly být při letmém pohledu zaměněny za skutečnou fotografii. Obzvláště působivé jsou scény jízdy na koni, kde kamera zabírá majestátní panoramata hor a lesů, kterými budeme ve hře cestovat.

Živý svět reaguje na vaši přítomnost

CD Projekt RED zdůraznil, že jedním z hlavních cílů pro The Witcher 4 je vytvořit skutečně živý svět, kde NPC nebudou jen statickými figurkami, ale budou reagovat na přítomnost hráče a žít si své vlastní životy. V ukázce jsme viděli, jak obyvatelé města skutečně fungují jako komunita – lidé si povídají, pracují, hádají se a reagují na Ciri různými způsoby.

Vývojáři prozradili, že to co jsme viděli je ukázkou jednoho z menších měst ve hře a tak se můžeme těšit na mnohem větší metropole. Svět The Witcher 4 bude podle všeho ohromný, s řadou různých prostředí a lokací k prozkoumání.

Co dál a kdy se dočkáme?

I když technická ukázka vypadá nesmírně slibně, CD Projekt RED nadále odmítá sdělit, kdy bychom se mohli dočkat vydání. Vzhledem k tomu, že hra vypadá tak dobře už několik let před předpokládaným vydáním, je jasné, že půjde o skutečně ambiciózní projekt.

Více informací o The Witcher 4 bychom se mohli dozvědět již během nadcházejícího Summer Game Festu, který startuje již tento týden. CD Projekt Red mezitím pracuje kromě nového Zaklínače také na pokračování Cyberpunku, takže má studio práce víc než dost.

Co říkáte na první gameplay ukázku z The Witcher 4? Splnila vaše očekávání?