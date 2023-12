The New York Times, pravděpodobně nejznámější americký deník, podal žalobu na OpenAI a Microsoft. Tyto dvě společnosti byly obviněny z porušení autorských práv při trénování svých jazykových modelů umělé inteligence, k čemuž využívali miliony článků a publikací. Ani jedna z obžalovaných stran zatím nereagovala.

Žaloba byla podána u Federálního okresního soudu na Manhattanu a nebyla stanovena na přesný peněžní požadavek, ale chce, aby společnosti zničily veškeré školící data, která jsou chráněna autorským právem. To by mohlo značně omezit fungování těchto modelů, v případě, že by se vina prokázala. Známí giganti OpenAI i Microsoft byli obvinění z využití obsahu bez jakéhokoliv souhlasu a v té návaznosti The New York Times přichází o publikum. Ačkoliv obžaloba nezahrnovala úplně přesné finanční vyrovnání, tvrdí, že obžalovaní by měli nést odpovědnost za „miliardy dolarů v zákonných a skutečných škodách“, které souvisejí s nezákonným nakládáním cenného majetku newyorského deníku. V žalobě také stojí, že dochází k poklesu příjmů z reklamy i předplatného, právě díky využití článků v jazykových modelech.

Microsoft investoval do OpenAI miliardy dolarů a tuto technologii začlenil už do více svých produktů, umělou inteligenci využívá například už i prohlížeč Bing. S problémy ohledně umělé inteligence a autorskými právy se v posledním roce zabývají nejen deníky, ale i spisovatelé, hudebníci i ostatní umělci. Tvrdí, že AI tvorba ovlivňuje jejich živobytí a je tím vyvolána obrovská celosvětová diskuze o možných dopadech. Někteří se zase přiklánějí k názoru, že tvůrci mají díky těmto nástrojům více motivace překonávat strojové učení. Jedno je jisté, regulační normy i zákony se budou v následujících měsících možná i právě k tomuto sporu měnit a přidávat.

