The Division na mobilu? Díky tomuhle triku si zahrajete už dnes Hlavní stránka Zprávičky Ubisoft spustil uzavřenou betu mobilní verze The Division Resurgence, kterou si můžete vyzkoušet už teď Jde o plnohodnotnou free-to-play hru pro Android a iOS, ne o streamování z cloudu K hraní potřebujete APK soubor a VPN nastavenou na Rumunsko - návod najdete v článku Jakub Kárník Publikováno: 13.9.2025 22:00 Zatímco si část hráčů stále myslí, že mobilní The Division je jen vzdálený sen, Ubisoft už v září spustil uzavřenou betu hry The Division Resurgence. A co víc – díky úniku APK souboru si ji může vyzkoušet prakticky kdokoli s Androidem. Stačí k tomu jen trocha trpělivosti a VPN. Jak na to se dozvěděl český hráč Tomáš Černoch, který svůj objev sdílel na Facebooku. Plnohodnotná hra, ne streamování Jak se dostat k beta verzi Co nabízí mobilní Division Free-to-play, ale férový? Kdy vyjde ostrá verze? Plnohodnotná hra, ne streamování Než se pustíme do návodu, jak se k betě dostat, ujasněme si jednu zásadní věc. The Division Resurgence není streamovaná hra přes GeForce Now nebo jiné cloudové služby. Jde o kompletní mobilní titul běžící přímo na vašem telefonu, navržený od základu pro dotykové ovládání. Ubisoft vzal osvědčenou recepturu z PC a konzolí a přepracoval ji tak, aby fungovala na menších obrazovkách. Hra se vrací do postapokalyptického New Yorku z prvního dílu série. Hrajete za agenty první vlny Strategic Homeland Division, kteří se snaží udržet pořádek uprostřed chaosu způsobeného virovou epidemií. Mise jsou kratší než v původních hrách – počítejte s 10-15 minutami na jednu akci, což je ideální na hraní v tramvaji nebo o přestávce. Jak se dostat k beta verzi Oficiálně je beta dostupná jen vybraným hráčům v některých regionech. Neoficiálně si ji ale můžete stáhnout přes APK soubor, který je volně k dispozici na internetu. Podle Tomáše Černocha, který hru úspěšně rozběhl, budete potřebovat: 1. VPN aplikaci – doporučuje VPN Lat (zdarma na Google Play) 2. Nastavit VPN na Rumunsko – v této zemi beta oficiálně běží 3. Stáhnout APK soubor – verze 1.8877.0.0 z APKVision nebo podobných stránek Pozor, jde o beta verzi, takže můžete narazit na bugy a nedostatky. Také se může stát, že vám Ubisoft účet zablokuje, pokud zjistí, že hrajete z nepovoleného regionu. Riziko je ale minimální – nejde o hackování nebo crackování, jen o obejití geografického omezení. Co nabízí mobilní Division The Division Resurgence zachovává základní herní mechaniky včetně krytového systému, lootování a craftingu. Ovládání bylo kompletně předělané pro dotykové displeje – místo klávesnice a myši máte virtuální páčky a tlačítka. UI je kompaktnější, ale přehledné. Minimapa v rohu obrazovky pomáhá s orientací v rozlehlém New Yorku. Hra nabízí jak PvE mise v rámci kampaně, tak PvP souboje v Dark Zone. Každá třída má vlastní skill tree a unikátní schopnosti – můžete být útočný vanguard nebo podpůrný medik. Systém specializací je zjednodušený oproti PC verzi, ale pořád dostatečně hluboký na to, aby vás bavil desítky hodin. Graficky hra samozřejmě nedosahuje kvality PC verze, ale na mobilní poměry vypadá skvěle. Na vlajkových telefonech běží plynule ve vysokých detailech. Free-to-play, ale férový? The Division Resurgence bude kompletně zdarma ke stažení a hraní. Ubisoft slibuje, že mikrotransakce budou pouze kosmetické nebo urychlí postup – žádný pay-to-win. V betě je zatím obchod vypnutý, takže nemůžeme posoudit, jak moc agresivní monetizace bude. Zkušenosti s jinými mobilními hrami od velkých vydavatelů ale napovídají, že bez utracení pár stovek se asi neobejdete. Kdy vyjde ostrá verze? Původně měla hra vyjít už loni na podzim, pak byla posunuta na začátek roku 2024. Aktuálně Ubisoft mluví o neurčitém datu v roce 2025, možná až 2026. Vývojáři si dávají načas, aby hra vyšla v co nejlepším stavu. Současná beta má pomoci s laděním serverů a vychytáním největších much. Pokud vás láká vyzkoušet si AAA střílečku na mobilu zdarma, beta verze The Division Resurgence je ideální příležitost. Jen počítejte s tím, že postup se při vydání ostré verze nejspíš smaže. Na druhou stranu – máte šanci být mezi prvními, kdo si zahraje potenciálně jednu z nejambicióznějších mobilních her posledních let. Co říkáte na mobilní The Division? Zdroj: Android CZ/SK (Tomáš Černoch) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 