Studio Ubisoft velice potichu oznámila, že hra The Division přijde na Android. Na svém blogu totiž zveřejnilo příspěvek o budoucích plánech této značky. Součástí něj je právě The Division Mobile, které by se teoreticky mohlo dočkat oficiálního oznámení brzy.

The Division přijde i na Android

Jak bude ale mobilní hra vypadat není v tuto chvíli jasné. Že by šlo ale o port AAA titulu z konzolí/počítačů na telefony je ale spíše nepravděpodobné. “The Division se vůbec poprvé objeví na mobilních platformách, čímž se tento svět dostane ještě k širšímu publiku než kdy předtím. Další podrobnosti o tomto projektu přineseme později,” tak přesně zní celé znění blogového příspěvku.

Nedozvěděli jsme se tedy skoro nic a můžeme pouze doufat, že půjde o kvalitní AAA titul a ne další průměrnou pay-to-win hru s dobrým jménem. Původní hra Tom Clancy’s The Division spatřila světlo světa v roce 2016, pokračování The Division 2 pak v roce 2019.

Hráli jste někdy The Division?