Tetris je mrtev, ať žije Tetris! Legenda je na Google Play v novém hávu

Legendární hru Tetris asi nemusíme dlouho představovat. Ale kdyby náhodou, tak z horní strany obrazovky padají k zemi “kostky” různých tvarů a vy máte za úkol je skládat úhledně vedle sebe tak, aby mohly být za body vymazáno kompletní řádky. Pevně věříme, že drtivé většině čtenářů je ale hra notoricky známá. A v obchodě Google Play teď kolem ní probíhá evoluční výměna. Jedna starší verze končí a na trůn nastupuje hra jménem Tetris Royale.

Tetris® Royale Primetime Preview

Slavným zvoláním v nadpisu nepřeháníme. Vydavatelství Electronic Arts před několika hodinami odebralo z obchodu svou hru Tetris Blitz a navíc uvedlo, že nebude na tuto legendu prodlužovat licenci. “Ahoj, fanoušci. Byla to s vámi zábava, ale je čas říci sbohem. V dubnu 2020 půjde naše Tetris hra na odpočinek a nebude dále k mání. Do 21. dubna ji můžete hrát. Doufáme, že jste si s ní užili hodiny zábavy a oceňujeme vaši podporu. Díky!” napsalo EA ve vyjádření ke hře, kterou jsme mohli hrát téměř čtyři roky. Nemusíte ale smutnit, v obchodech s aplikacemi už můžete stahovat nástupkyni jménem Tetris Royale od vývojářského týmu N3TWORK Inc.. Ten si naopak licenci na nezapomenutelnou hru pořídil a jeho dílo se postupně stává novým zabijákem volného času.

Licence byla pro EA od roku 2005 platná na patnáct let. Teď o ni firma dál nemá zájem. Vydavatelství má asi jiné priority. Možná i proto, že už je další Tetris s novým podtitulem Royale na světě. Pokud máte tuto logickou a přitom velmi napínavou hru rádi, určitě nové vydání vyzkoušejte. Jak už napovídá její název, obsahuje také Battle Royale mód, kdy bojujete s ostatními hráči o udržení ve hře. Najdete v ní i možnost zahrát si legendu v původní “šedo-zelené” podobě.

V kolika verzích už jste Tetris hráli?

