Testujeme sluchátka Huawei FreeBuds 5i. Ptejte se na detaily

Ještě v prosinci loňského roku stihla společnost Huawei představit pro globální trhy nová bezdrátová sluchátka FreeBuds 5i. Navazují na zhruba dva roky starý model FreeBuds 4i a zaujmout se tak pokusí ve střední cenové třídě. Jak jsme ale poznali už i u zmíněného předchůdce, Huawei umí nabídnout hodně muziky za málo peněz. Jestli se tak vydařilo i u této novinky, to zjistíme po právě zahájeném testování. Sluchátka dorazila do redakce a vy můžete před zhotovením recenze do komentáře přihodit nějakou tu otázku nebo tip.

Huawei FreeBuds 5i by měla oproti předchůdci nabídnout lepší výdrži baterie, vylepšené ANC i lehčí tělo. Váží pouhých 34 gramů a i přesto se zvýšila kapacita baterie na 410 mAh a výdrž na 28 hodin. Aktivní potlačení hluku dokáže eliminovat okolní zvuky až o 42 dB, což je téměř dvojnásobná hodnota oproti verzi FreeBuds 4i. Mezi další novinky patří Hi-Res certifikace, krytí IPX4 nebo ovládání hlasitosti rovnou na sluchátku.

Co byste chtěli o Huawei FreeBuds 5i vědět?