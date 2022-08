Testujeme Samsung Galaxy Z Flip4. Ptejte se na detaily

Rok se s rokem sešel a společnost Samsung při své letní akci Galaxy Unpacked představila kromě sluchátek a hodinek hlavně své nové ohebné telefony. Jde jak o čtvrtou generaci horizontálně skládacího modelu Z Fold, tak i o decentnější “véčko” Galaxy Z Flip4. Právě to nám před několika hodinami dorazilo do redakce na testování a už pomalu chystáme recenzi. Do její tvorby se tradičně můžete zapojit.

Základní parametry Samsung Galaxy Z Flip4

Android 12 / One UI 4.1.1

hlavní 6,7″ Dynamic AMOLED 2X displej s adaptivní frekvencí 1 – 120 Hz

vnější 1,9″ Super AMOLED displej s frekvencí 60 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

rozměry 71,9 x 165,2 x 6,9mm rozložený a 71,9 x 84,9 x 17,1 složený

fotoaparáty 12 MPx ultraširoký (f2,2, velikost pixelu 1,12 μm, úhel záběru 123˚) 12 MPx širokoúhlý fotoaparát (Dual Pixel AF, optický stabilizátor, f1,8, velikost pixelu 1,8 μm, úhel záběru 83˚) 10 MPx selfie fotoaparát (f2,4, velikost pixelu 1,22 μm, úhel záběru 80˚)

baterie s kapacitou 3 700 mAh

IPX8, čtečka otisků na boku

Do ruky se nám dostala barevná varianta Bora Purple s paměťovou kombinací 8/128 GB, nejslabší nabízenou. Pokud máte k telefonu nějaký specifický dotaz, nebo třeba tip, na co při testování určitě nezapomenout, napište nám to do komentáře.

Co by vás ke Galaxy Z Flip4 zajímalo?