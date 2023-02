Oficiální představení řady smartphonů Samsung Galaxy S23 máme již za sebou a nyní nastal čas prověřit, zda se novinky doopravdy povedly. Vedle vrcholného Galaxy S23 Ultra nám do redakce dorazily také levnější modely. Zatímco my již testujeme Samsung Galaxy S23 a S23+, vy se můžete ptát, co vás na těchto novinkách zajímá nejvíc.

Testujeme Samsung Galaxy S23 a S23+

Jako u hned několika generací předtím, i tentokrát jsou rozdíly mezi základním Galaxy S23 a S23+ poměrně malé – ostatně parametrům všech Galaxy S23 jsme již psali v samostatném článku. Přesto jsou však oba tyto modely zacíleny na odlišnou skupinu uživatelů. Základní Galaxy S23 ocení zejména uživatelé, kteří chtějí kompaktní a přitom špičkově vybavený smartphone. Navíc mezi základními variantami obou smartphonů leží poměrně značná cenová propast 6 500 Kč ve prospěch právě menšího z obou sourozenců – a to bez ohledu na předprodejní akci. Samsung Galaxy S23+ oproti tomu osloví uživatele, kteří chtějí větší displej a zároveň se jim nechce připlácet ještě dalších 5 tisíc korun na ultimátní model Galaxy S23 Ultra.

Pouze větší displej by však byl za šesti a půl tisícový příplatek přece jen málo a tak dal výrobce “plusku” do vínku také větší baterii (3 900 vs 4 700 mAh) s podporou 45W nabíjení oproti 25W nabíjení u menšího modelu. Uživatel také dostane trochu toho výkonu navíc, neboť 8 / 128 GB varianta Galaxy S23 používá starší UFS 3.1 paměti, kdežto základní paměťová varianta Galaxy S23+ je 8 / 256 GB a již využívá paměti UFS 4.0. Vliv starších pamětí ovšem nezměříme, neboť na test nám oba smartphony dorazily ve vyšších paměťových specifikacích a tím pádem oba využívají UFS 4.0 úložiště. V neposlední řadě pak musím zmínit také potenciálně lepší chlazení u S23+ neboť disponuje většími “odpařovacími komorami” sloužícími jako pasivní chlazení čipsetu.

Co vás na Galaxy S23 a S23+ zajímá nejvíc?