Již velice brzy se dočkáme oficiálního vstupu společnosti Oppo na český trh. Jako první se do prodeje dostane telefon řady Oppo Reno5. Můžeme také prozradit, že již testujeme první Oppo telefon. Přesný název zařízení je utajen, avšak i tak se můžeme blíže podívat na několik fotografií a prozradit alespoň pár informací o tomto zařízení střední třídy. Do testování se můžete vzdáleně zapojit také. Pokud vás něco zajímá, tak nám napište do komentářů a odpověď se budeme snažit přidat do naší “interaktivní recenze”, která vychází brzy.

Testujeme první Oppo telefon na českém trhu. Patří do řady Reno5

Společnost Oppo tvoří chytré telefony již dlouhé roky. Patří do konglomerátu BBK Electronics, což je největší výrobce telefonů na světě. Není se ani příliš divit, když mezi sesterskými společnostmi Oppo patří například Vivo, Realme nebo OnePlus. To mimo jiné znamená, že sdílí celou řadu technologií a inovací. Dobrým příkladem je například ultra rychlé nabíjení s názvem VOOC.

U samotného testovaného telefonu Oppo si můžete všimnout klasického designu na přední straně s průstřelem v levém horním rohu. Rozhodně potěší kovový rám telefonu a matný povrch na zadní straně. Telefon se tak lépe drží v ruce a hlavně na něm nejsou vidět otisky prstů a šmouhy. V neposlední řadě si můžete všimnout 3,5mm audio konektoru, což je v dnešní době čím dál tím vzácnější funkce.

Na co bychom se měli u testování zástupce řady Oppo Reno5 zaměřit?