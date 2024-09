Samsung Galaxy S24 FE je mírně odlehčená verze vlajkové lodi, kterou je Galaxy S24. Ten je k dispozici ve třech variantách, základní S24 a S24+ a nabušenou S24 Ultra. S24 FE se řadí velikostí kousek nad S24+, ale v ostatních parametrech se trochu šetřilo.

Konstrukce a vzhled

Rozměry telefonu Galaxy S24 FE jsou 77,3 X 162 X 8 mm a hmotnost je 213 g. Nejde tedy o malý telefon, ale ani o monstrum, jakým je například S24 Ultra. Telefon je vyroben z kombinace kovu a skla a na dotek působí velice dobře a prémiově. Telefon slibuje úroveň ochrany IP68.

Opravdu se mně líbilo barevné provedení, kdy kromě klasické černé najdeme v nabídce i pastelové barvy, konkrétně modrou, zelenou a žlutou. Ty jsou dostatečně výrazné na to, aby nebyly nudné, ale zároveň nejsou kýčovité. Tenhle telefon bych určitě nosil v průhledném obalu.

Hardware

To se ale netýká srdce telefonu, kterým je stejně jako u plnohodnotné S24 Exynos 2400 (4nm). Ten je doplněn 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB úložištěm. Výkon tedy bude dostatečný.

Displej má úhlopříčku 6,7″ (17 cm) s rozlišením FHD+. Jedná se o displej typu AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí (60/120 Hz) a funkcí Vision Booster.

Fotoaparáty najdeme tři + samozřejmě jeden na přední straně. Zadní fotoaparáty jsou ultraširoký s rozlišením 12 Mpx, dále širokoúhlý s rozlišením 50 Mpx a nakonec teleobjektiv s 3x přiblížením. Na něm už se trochu šetřilo, má jen 8 Mpx.

Baterie telefonu Galaxy S24 FE má 4 700 mAh a podporuje rychlé nabíjení a samozřejmě i bezdrátové nabíjení.

Cena a dostupnost

Galaxy S24 FE je možné si už nyní předobjednat za cenu 18 999 Kč za verzi 8+128 GB a za 19 999 za verzi 8+256 GB. Samsung jako obvykle podpoří první zákazníky slevami a bonusy. Pokud si jej objednáte do 4. října 2024, dostanete slevu 50 % na ochranné pouzdro.

Při objednávce do 31. října 2024 pak můžete při odprodeji starého zařízení získat výkupní bonus 3000 Kč a studenti s platným průkazem ISIC pak získají slevu 10 % z ceny telefonu.

