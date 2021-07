Společnost OnePlus představila přibližně před hodinou telefon OnePlus Nord 2 5G, který je nástupcem původního modelu Nord. Ten byl přitom celosvětově velice populární, jelikož dokázal nabídnout výborný poměr mezi cenou a výkonem a také zajímavý design. No a jak je na tom druhá generace? To brzy zjistíme, jelikož telefon používáme od pondělí jako naše primární zařízení, takže se příští týden můžete těšit na recenzi. Do té doby se můžete ptát na vše, co vás okolo telefonu zajímá a my se budeme snažit odpovědět ať už zde pod článkem nebo přímo v recenzi.

Testujeme OnePlus Nord 2 5G

Přední stranu telefonu pokrývá 6,43″ Fluid AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Narušuje jej pilulkový výřez s 32MPx selfie kamerkou. Displej je tedy totožný jako minulý rok, což ale nemusí být špatně. Velké změny se pak odehrávají na zadní straně, která je nyní velmi podobná řadě OnePlus 9 a dokonce si z ní telefon vypůjčil jeden fotoaparát. Ano, hovoříme o 50MPx snímači Sony IMX 766. Dále je zde 8MPx ultraširoký fotoaparát a 2MPx mono kamerka.

Pod kapotou pak tiká čipset MediaTek Dimensity 1200-AI, který byl navržen přímo pro tento telefon. Sekunduje mu v našem případě 12GB operační paměti RAM a úložiště s kapacitou 256 GB. OnePlus se chlubí také rychlým nabíjením, jelikož jste schopni dobít 4500mAh baterii z 0 na 100 % za 30 minut.

Systémem je pak nejnovější OxygenOS 11.3, který běží na Androidu 11. Pokud by vás tedy na telefonu cokoliv zajímalo nyní je ideální příležitost se zeptat.

Co vás zajímá ohledně OnePlus Nord 2 5G?