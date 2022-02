Testujeme skládačku Huawei P50 Pocket. Přidáte se?

V rámci vlajkové řady P50 společnost Huawei nepředstavila pouze “klasické” smartphony, ale také flexibilní telefon s přídomkem “Pocket”. Variace na konkurenční Samsung Galaxy Z Flip nebo poslední Motorola Razr sdílí se svými sourozenci mnoho designových prvků a také několik specifikací. Na rozdíl od nich je ale pochopitelně vybavený středovým pantem. Jde o první vertikálně rozevírací telefon značky Huawei a my jsme si pochopitelně nemohli nechat ujít příležitost jej otestovat.

Testujeme Huawei P50 Pocket

6,9″ ohebný 120Hz displej s rozlišením 1 188 x 2 790 pixelů

vnější 1.04″ kulatý displej

Android 11 / EMUI 12 bez Google služeb a aplikací

čipset Qualcomm Snapdragon 888 4G

paměti 8/256 GB

fotoaparáty 40Mpx hlavní, 13Mpx ultraširoký, 32Mpx “spectrum” a 10,7Mpx přední

4 000mAh baterie s podporou 40W nabíjení

Už teď je jasné, že nové “véčko” nebude mít na růžích ustláno kvůli absenci Google služeb a aplikací, ale po hardwarové stránce by rozhodně neměl zklamat. Pokud máte nápad, co by ve výsledné recenzi rozhodně nemělo chybět, nebo co byste o telefonu rádi věděli vy osobně, napište nám do komentáře. Při testování se pokusíme tipy zohlednit s můžete se tak spolupodílet na finální podobě článku.

Co by vás o Huawei P50 Pocket zajímalo?