Startujeme test nového Samsung Galaxy Z Fold3. Přidáte se?

Před pár hodinami nám do redakce dorazil nový ohebný telefon Galaxy Z Fold3, tedy druhý letošní přírůstek do galaxie flexibilních Samsung mobilů. Čeká ho u nás pochopitelně test, stejně jako jím už před pár dny prošel “véčkový” Flip. Podobně jako u něj, nebo třeba hodinek Galaxy Watch4 či sluchátek Galaxy Buds2, chceme testování alespoň na dálku nabídnout i našim čtenářům. Neváhejte a využijte příležitosti do komentářů napsat k tomuto zařízení dotaz či tip, na co bychom neměli při jeho hodnocení zapomenout. Připomeňme si základní parametry tohoto mobilu…