Test aplikace Lidl Plus: Čím dokáže usnadnit nakupování?

V posledních týdnech a měsících jsme se i u nás ve Světě Androida opakovaně přesvědčili, že dříve úplně běžný potravinový obchodní řetězec může velmi úspěšně bodovat na poli chytré elektroniky a smart vychytávek pro domácnost. Ano, máme na mysli Lidl, jehož produkty značek Silvercrest či LivarnoLux i sami osobně se zájmem testujeme. Když na chvilku pomineme to, co je k nalezení v regálech, a přesuneme se hlavně k pokladně, řetězec nabízí chytré řešení i tady. Jeho mobilní aplikace Lidl Plus slibuje snadnější nakupování, digitální letáky po ruce nebo slevy pro členy stejnojmenného věrnostního klubu. Pokud se vám zatím aplikace nechtěla instalovat, nebo jste neměli chuť ji celou procházet, tady snad najdete popis všech prvků pohromadě.

Test mobilní aplikace Lidl Plus

Aplikaci můžete běžně stáhnout z Ochodu Play a je pochopitelně zdarma. Při vstupu po vás bude chtít několik základních identifikačních údajů včetně jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla či data narození. Běžný balík informací, kterou by po vás chtěl třeba i jiný řetězec. Po vyplnění údajů a jakémkoli dalším spuštění vás aplikace pošle na hlavní kartu Domů, na které se v blocích nachází několik užitečných prvků.