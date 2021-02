První foťák ukrytý pod displejem mobilu je hodně špatný. Podívejte se sami

V září loňského roku čínská společnost ZTE oznámila masovou výrobu a prodej prvního mobilu s předním fotoaparátem důmyslně a futuristicky ukrytým pod vrstvou displeje. První krok v této oblasti (s ohledem na reálnou dostupnost) jistě udělal radost všem, kteří přední senzor alespoň občas používají, nicméně je otravují výřezy, průstřely či rámečky, které čočky doposud vyžadují. Marketingové materiály a technické podklady od výrobce ukazovaly, že se dílo podařilo. Jenže v jaké kvalitě? Na to odpovídá pár dní starý test předního fotoaparátu v ZTE Axon 20, který má na svědomí známý server DxOMark.

Test předního fotoaparátu ZTE Axon 20 u DxOMark

Výsledky testu jsou jednoduše řečeno velmi špatné. Mobil se vlastně umístil na předposlední pozici aktuálního žebříčku předních foťáků u otestovaných mobilů. Za ZTE Axon 20 je jen velmi levný a nám absolutně neznámý indický telefon. Přístroje na dalších pozicích pak mají minimálně dvojnásobný počet bodů. Těch revoluční telefon od ZTE posbíral jen 26. Pro srovnání – nejlepší selfie foťák má podle žebříčku Huawei Mate 40 Pro se 104 body.

ZTE Axon 20 5G, front camera video

Zkouška předního fotoaparátu ZTE Axon 20 odhalila, že kromě stabilizace a ostření se mobil trápí téměř se všemi ostatními optickými aspekty pořizování snímků. Špatně jsou na tom hlavně barvy, vyvážení bílé a celkové detaily. V porovnání s jinými mobily jsou propastné rozdíly zcela jasné. Celý test ale zkusme brát tak, že jde o první masové využití tohoto nápadu a do budoucna by se mělo provedení snad jen zlepšovat. Na to, jak pokroková tato myšlenka je, to nedopadlo až tak zle.

Jaké šance dáváte dalšímu vývoji?

Zdroj: DxOMark