Jak dopadl test odolnosti OnePlus 8T? Překvapivě dobře

OnePlus 8T sice vyšlo teprve před pár dny, ovšem již nyní máme k dispozici test odolnosti od kanálu JerryRigEverything. Zack, což je muž který stojí za desítkami zničených telefonů se tedy podíval na zoubek i nejnovější vlajkové lodi OnePlus. A jak to celé dopadlo? Překvapivě dobře.

Jako první se Zack věnoval odolnosti displeje. Rýhy na telefonu zůstávají na úrovni 6, hlubší pak na úrovni 7. To je takový lepší průměr, nic co by stálo extra za zmínku. Potvrdilo se, že je tělo i tlačítka tvořeno z kovu, ovšem mřížka sluchátkového reproduktoru je z plastu. Na videu máme možnost vidět také šuplík na SIM, který je uzpůsoben tak, aby se do něj nedostala voda. Zack dále upozornil na fakt, že ne vždy mu čtečka otisků prstů fungovala správně a to i přesto, že část obrazovky, pod kterou je snímač nebyla poškrábána.

OnePlus 8T Durability Test – Is it worth the Ice Cream?!

To hlavní přišlo ale až s ohybem. Zack se totiž snažil poměrně hodně telefon zlomit, což se mu nepodařilo. Telefon má slušnou pružnost a během tohoto testu nezůstal telefon ohnutý a nikde nic neprasklo.

Co říkáte na test odolnosti OnePlus 8T?