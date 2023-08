Přibližně před dvěma měsíci byl v Kalifornii spatřen prototyp faceliftu vozu Tesla Model 3 (interně označovaný jako Project Highland) a nyní dostáváme další indicie k tomu, že je jeho oficiální představení za rohem. Na internetu totiž koluje video, na němž modernizovaný elektromobil brouzdá silnicemi čínského Sin-ťiangu.

Není náhodou, že Tesla testuje připravovaný Model 3 v Číně, jelikož jeden z cílů společnosti je posílit pozici na čínském trhu. I proto se novinka dočká poměrně značné změny designu, ať už se bavíme o interiéru či pozměněném předním nárazníku se světlomety. Novinka má být také o něco delší než aktuální generace.

BREAKING: A camouflaged Project Highland @Tesla Model 3 has been spotted in China's Xinjiang region.

If recent reports are accurate, as of August 14 Giga Shanghai is now only producing the new version of the Model 3, after a two week transition period.

Launch soon @elonmusk? pic.twitter.com/Nfo5YmSxmk

— Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) August 15, 2023