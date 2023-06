Před nějakým časem jsme vás upozornili na únik faceliftu Tesly Model 3 a nyní to vypadá, že je její představení skutečně na spadnutí, jelikož byl elektromobil, respektive jeho prototyp spatřen v Kalifornii.

Nová Tesla Model 3, taktéž známá jako Project Highland odhaluje své největší změny, kterých si můžete všimnout už na první pohled. Hovoříme zejména o světlometech a to jak těch předních, tak i těch zadních. Na zadní straně lze částečně spatřit i přepracovaný difuzor, který by měl být podobný tomu z nejnovější verze Tesly Model S s označením Plaid.

Spotted Tesla’s Project Highland Prototype Model 3 for the first time in several weeks testing in California this morning! @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/sIHbWI6Tcy

— The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) June 6, 2023