Americká automobilka Tesla, společnost rozporuplného podnikatele Elona Muska, vyrobila první a neméně rozporuplné vozidlo Cybertruck, které by již mělo být určeno k prodeji. Na masovou produkci tohoto futuristického elektrického pick-upu čekají nadšenci již od podzimu roku 2019, kdy proběhla již legendární prezentace prototypu s bušením do dveří kladivem a házení kovové koule do skla.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

“První Cybertruck vyrobený v Giga Texas!” chlubí se firma na Twitteru obrázkem prvního kusu, který údajně sjel z linky. Na fotografii je s ním několik desítek zaměstnanců automobilky. Příspěvek s gratulací retweetoval i Musk.

Zahájení sériové výroby k radosti fanoušků značky oznámila Tesla na jaře letošního roku. V dubnu zaznělo, že první Cybertruck bude na trhu k dispozici do konce roku. V květnu pak Musk uvedl, že společnost doufá, že bude vyrábět 250 000 vozů ročně. Toto číslo by se podle něj mohlo nakonec zdvojnásobit vzhledem k relativně dostupné ceně.

Tesla Cybertruck Unveiling Event: Watch the $39,900 Bulletproof Truck’s Full Reveal Presentation

Tesla bude vyrábět tři modely tohoto kybernáklaďáku. Plechové monstrum, které dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než tři sekundy, bude v základu stát 39 900 dolarů (v běžném přepočtu zhruba 850 tisíc Kč) a nabídne dojezd 250 mil (zhruba 400 km) mezi jednotlivými nabitími. Nejvyšší model bude mít dvojnásobný dojezd a bude se prodávat za 69 900 dolarů (zhruba 1 500 000 Kč).

