Spotřeba dat roste, zvláště v době zajímavých sportovních akcí

Tesco mobile ku příležitosti mistrovství světa v hokeji připravilo zajímavou akci

Můžete snadno získat 50 GB dat za 199 Kč. Využít je můžete, jak chcete

Mistrovství světa v ledním hokeji je středem pozornosti, a to zaslouženě. Bohužel sledování přímých přenosů na mobilu může být problém, protože video je náročné na data. Tesco Mobile proto připravilo akci, kdy můžete snadno získat 50 GB dat za pár korun. Jak na to?

Jak získat 50 GB

Musíte mít SIM od Tesco Mobile. Pořídit si SIM je snadné. Pokud máte ve svém městě obchod Tesco, můžete to spojit s nákupem třeba rohlíků. Pokud ne, dá se objednat na webu. Za SIM nyní dáte 199 Kč a dostanete 20 GB dat. Pokud si ji spárujete s Tesco Club kartou, dostanete 30 GB navíc. Spárování můžete provést v aplikaci, internetové samoobsluze nebo zasláním SMSky ve tvaru EXTRA(mezera)A na číslo 999346. Pokud SIM kartu už máte, aktivujete si balíček Extra. Ten normálně stojí 499 Kč, ale teď vás bude stát 199 Kč. Pozor, tato sleva platí jen jednou!

Tip Pokud hradíte balíček kreditní kartou, místo 499 Kč vás vyjde na 349 Kč.

Data vám vydrží maximálně 30 dnů. Pozor na to, že po vyčerpání dat se automaticky obnoví, pokud jste tedy balíček aktivovali jen kvůli této akci, nezapomeňte ho zase zrušit.

Jaké jsou alternativy

Nabídka Tesco Mobile je zajímavá, ale je časově omezená a není jediná. Jako další zajímavou alternativu můžete zvážit Datamanii od O2., o které jsme už psali. Datamanie bude výhodnější po skončení akce, nevýhodou je, že funguje jen v ČR. Pro zahraničí byste potřebovali už vyšší tarif Datamanie Neo za 849 Kč měsíčně.

Tesco Mobile Datamanie Cena za měsíc 199 Kč / 499 (349) Kč 449 Kč Trvanlivost dat max. 30 dní max. 30 dní Připojení mimo ČR ANO NE, (jen vyšší tarif) Objem dat 50 GB 100 GB

Obě varianty mají něco do sebe. Datamanie vypadá výhodnější, ale ruku na srdce: využijete celých 100 GB dat? Pokud se vlezete do 50 nebo dokonce do běžné porce 20 GB, může být nabídka Tesco Mobile zajímavá. Samozřejmě pouze pokud budete platit kartou.



Kolik dat spotřebujete za měsíc?

Zdroj: Tesco Mobile