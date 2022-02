Google Chrome je suverénně nejpoužívanějším prohlížečem v zařízeních se systémem Android a americká společnost se snaží jej neustále vylepšovat. Nyní ale naopak zabije funkci, kterou využívala velká část uživatelů.

Zjednodušený režim v Chrome bude brzy minulostí

Na oficiálním webu podpory Google se objevil příspěvek, který tvrdí že z Google Chrome s aktualizací M100 zmizí zjednodušený režim, který společnost představila již v roce 2014. Důvod je přitom podle Googlu jednoduchý.

V době, kdy byl zjednodušený režim představený byla velká část uživatelů odkázána na omezené datové tarify. Když lidé na každých pár GB ušetřili stovky MB, dávalo to smysl. Jenže Google má pocit, že neomezené datové tarify jsou dnes již běžnou věcí a tak nevidí další důvod pro zachování této funkce. Navíc má prohlížeč šetřit data i ve výchozím nastavení. Pokud by vás zajímalo, kolik dat jste ušetřili díky této funkci, mrkněte do Chrome > Nastavení > Zjednodušený režim.

Používali jste zjednodušený režim?

Zdroj: XDA-Developers