Datamanie od O2 byla vždy spíše nárazová akce. Párkrát do roka se objevila, ale takřka okamžitě se vyprodala a poté se válela na bazarových serverech. Nyní ale mají překupníci smůlu. Operátor totiž představil tři nové tarify, které vypadají na první pohled poměrně lákavě.

Standardní Datamanie se 100 GB si nyní může pořídit kdokoliv, bez ohledu na to, aby musel netrpělivě refreshovat e-shop. Vyjde na 350 Kč měsíčně (tato cena však platí pouze do 15. ledna 2024 s aktivací do 29. února 2024, poté o stovku zdraží) a nabízí 5G rychlost, můžete s ní navíc i volat a SMSkovat. Neomezené volání vychází na 15 Kč/den, SMS zpráva pak na 2 Kč.

Novým tarifem je pak Datamanie NEO, kterou můžeme brát jako plnohodnotný tarif s neomezenou porcí dat a volání. Rychlost je omezena na použitelných 20 Mb/s, volání je neomezené, SMS pak vychází na 1,5 Kč. Tento tarif můžete pořídit do poloviny ledna za 699 korun, poté zdraží na 849 korun. To je poměrně slušná nabídka. Tarif NEO+ Zlatý, který nabízí navíc jen neomezené SMS a roaming vychází na 1 149 korun, tedy téměř dvojnásobek.

Třetím do party je Datamanie s 1000 GB, zde se platí 2 999 korun (po vypršení slevy 3 499 korun) ročně s tím, že 1 TB dat máte k ruce vždy a nemusíte brát ohled na měsíční limit. Jeden měsíc tedy můžete vyčerpat 1 GB a ten druhý třeba 500, je to na vás. Průměrně ale můžete měsíčně spotřebovat přes 83 GB dat a budete to mít akorát.

Nové tarify Datamanie můžete objednat na oficiálních webových stránkách, O2 vám SIM kartu zašle zdarma do poštovní schránky. Aktivace pak probíhá přes aplikaci Moje O2 a platí se přes platební kartu.

Zdroj: tisková zpráva, O2