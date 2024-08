Xiaomi letos v dubnu představila na tuzemském trhu televizory řady TV A Pro (2025), které jsou k dispozici ve velikostech 43, 55, 65 a 75 palců a aktuálně testuji tu největší z nich. Televizor budu porovnávat primárně se starším modelem Xiaomi TV Q2, jenž mi dělal přes rok společnost v obýváku. Nyní je ideální prostor pro vaše dotazy, které se pokusím zodpovědět v plnohodnotné recenzi. Nicméně po týdnu používání už nějaký dojem mám, tak si pojďme říct alespoň ty nejzásadnější.

Začněme hned tím nejdůležitějším – obrazem. QLED panel s 4K rozlišením nabízí opravdu působivou kvalitu. Barvy jsou živé, ale ne přepálené (a kdyby ano, můžete si vyhrát s poměrně detailním nastavením), a kontrast je lepší než u předchůdce. Zejména při sledování HDR obsahu vyniknou detaily ve stínech i světlých částech obrazu. Jasně, pořád se díváme na panel nižší třídy, který nebude dosahovat na kvality OLED nebo MiniLED televizí, ale vlastně jsem od něj čekal mnohem méně. Zvlášť když vezmu v úvahu, že se jedná o jeden z nejlevnějších 75″ televizorů se systémem Google TV na českém trhu.

Technologie MEMC pro vyhlazování pohybu funguje dobře, i když se při některých rychlých scénách objevují docela neslušivé artefakty. Jenže to musíte sedět fakt blízko a být dostatečně bystří. Divák, jenž bude sledovat obraz ze vzdálenosti tří metrů, si jich pravděpodobně ani nevšimne. Obnovovací frekvence bohužel činí standardních 60 Hz.

Co se týče zvuku, tady Xiaomi stále trochu zaostává za konkurencí. Dva 10W reproduktory s podporou Dolby Audio a DTS:X jsou přinejlepším průměrné, ale chybí jim chybí hloubka a dynamika. Mimochodem jsou ještě o 5 W slabší než u Xiaomi TV Q2. Na zvuku se tady zkrátka šetřilo, konkurence v podobě třeba TCL to umí lépe. Na sledování Ulice postačí a hlas Lucie Borhyové předčítající zprávy také uslyšíte docela zřetelně, ale pokud si chcete užít prostorový zvuk, určitě sáhněte po soundbaru nebo jiném typu ozvučení. V dnešní době se dá kvalitní pořídit v akcích i pod pět tisíc.

Xiaomi TV A Pro – Specifikace Úhlopříčka 75″ Rozlišení a frekvence 4K UHD (3840 × 2160 px), 60 Hz Technologie displeje QLED, Quantum Dot Operační systém Google TV Procesor Čtyřjádrový Mali-G52 Vnitřní paměť 8 GB Zvuk 2 x 10W reproduktory Zvukové technologie Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS:X Bezdrátové připojení Wi-Fi, Bluetooth Streamovací funkce Chromecast, Miracast Hlasové ovládání Google Asistent VESA standard 400 × 400 Další vlastnosti MEMC (plynulý pohyb), DCI-P3 barevný gamut Dálkové ovládání Bluetooth, 360° Cena 21 990 Kč

Systém Google TV je vlastně docela stejný, zde žádné překvapení nečekejte a to ani v podobě vylepšení reakcí. Dříve jsem byl zvyklý na Nvidia Shield TV a od té doby, co mám Google TV nativně v televizi, jsem z něj trochu zklamán. Nezřídka dochází k trhání animací i pomalým reakcím systému, zejména pokud máte v mezipaměti více aplikací nebo televizi zapnete. Než se „rozhýbe“, chvíli jí to prostě trvá.