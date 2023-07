Odstrašující video: Proč nedávat fotky dětí na sociální sítě?

Sociální sítě jsou na jednu stranu velmi užitečná a třeba i ego posilující věc, ale současně mohou být (a ve velkém rozhodně jsou) i toxickým místem, kde se hromadí fake news, kyberšikana, podvody nebo pokřivený pohled na svět. Na místě je pak nejen otázka “chci tam vůbec být?”, ale třeba i otázky “mají tam být mé děti?” a “mám je tam ukazovat?”. Fenoménu sdílení fotografií a videí nezletilých potomků, označovanému jako “sharenting”, se nyní zajímavým způsobem věnuje německý Telekom.

Sharenting Sharenting je složenina dvou anglických slov – “parenting” (rodičovství) a “sharing” (sdílení). Tento termín se používá k popisu trendu, kdy rodiče sdílí obsah týkající se svých dětí na sociálních médiích. Může jít o fotky, videa nebo osobní informace o dětech. I když může být sharenting způsobem, jak se rodiče cítí spojeni s rodinou a přáteli a jak sdílet radostné momenty z dětství svých dětí, může to také mít některá negativní hlediska

Operátor v rámci kampaně Share With Care vypustil ven poměrně drsné video, které ukazuje možné následky rodičovské nerozvážnosti v otázce exponování dětí na sítích. I když jsou některé pasáže tohoto nového edukativního apelu možná až zbytečně moc paranoidní, základ sdělení je jasný. Je dobré si uvědomovat, čemu může být dítě kvůli zveřejněným fotkám či videím, k jejichž zveřejnění navíc logicky nedalo souhlas, do budoucna vystaveno. Tříminutový spot zachycuje rodiče v kině, ke kterým z plátna nečekaně promlouvá jejich postaršená dcera.

Nachricht von Ella | Without Consent

Když děti nemají kontrolu nad tím, co rodiče sdílí, může to mít dopad na jejich budoucí soukromí, pověst a dokonce i bezpečnost. Sdílení fotografií nebo informací o dětech na internetu může přitáhnout nechtěnou pozornost nebo dřív či později odstartovat kyberšikanu. Proto je důležité, aby rodiče zvažovali důsledky svého chování na sociálních médiích a respektovali soukromí svých dětí. Je vhodné si uvědomit, že to, co je pro ně běžné a neškodné, by mohlo mít dlouhodobé následky na životy jejich dětí, a to i když to bylo myšleno s dobrým úmyslem.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaký je váš postoj k sharentingu?