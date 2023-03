Xiaomi nedávno vydalo seznam telefonů, které dostanou v dohledné době nadstavbu MIUI 14 a nyní se svým seznamem dorazilo také POCO. To na svém Twitteru zveřejnilo příspěvek o plánu aktualizací svých telefonů. Je však potřeba dodat, že jde o telefony z Indie, takže se časový harmonogram může od toho evropského trochu lišit.

Některé telefony POCO sice běží na MIUI 14 už teď, ale většinou jde o verzi, která běží na starším Androidu 12. Tyto aktualizace v sobě zahrnou nejnovější Android 13 a spolu s ním spojené výhody. Prvním telefonem POCO, který obdrží Android 13 bude POCO X5 Pro 5G, který se objevil nedávno i na našem trhu. Následovat budou modely POCO F4 5G, F3 GT, X3 Pro, M5, M4 5G a C55 a to sice ve druhém čtvrtletí letošního roku. V tom třetím se mohou těšit majitelé modelů POCO M4 Pro, X4 Pro 5G a M4 Pro 5G.

We got what you were lookin' for 👀

MIUI 14, the lightest and the most optimized MIUI for POCO will be released in a phased manner ✨

Check out this space for more updates! pic.twitter.com/VqSbpjYIK9

— POCO India (@IndiaPOCO) March 2, 2023