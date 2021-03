Samsung Galaxy A51 patří mezi nejoblíbenější telefony korejské společnosti. S novou generací by mohla obliba být ještě vyšší. Telefon Samsung Galaxy A52 totiž dostane celou řadu perfektních vylepšení u displeje i fotoaparátu, které z něj udělají velice zajímavý model střední třídy. Pojďme se na ně podívat blíže.

Telefon Samsung Galaxy A52 bude mít OIS, certifikaci IP67 i skvělý displej

Konkrétně se můžeme těšit na dvě verze telefonu, které se budou mírně lišit i výbavou. Levnější Samsung Galaxy A52 4G bude mít čipset Snapdragon 720G, displej s 90HZ obnovovací frekvencí a podporu 4G sítí. Dražší verze Samsung Galaxy A52 5G bude mít Snapdragon 750G, který již podporuje 5G sítě a displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Zbytek parametrů už by podle posledních spekulací měl být identický.

Samotná velikost displeje by měla být 6,5 palců, mělo by se jednat o FullHD+ rozlišení a nebude chybět průstřel pro 32Mpx selfie kameru. Nově jsme se dozvěděli také o tom, že maximální jas panelu by měl být až 800 cd/m2. V displeji bude zároveň implementována čtečka otisků prstů. K dispozici by měla být až 8GB RAM paměť a 256GB úložiště, které půjde rozšířit pomocí microSD karet. Baterie by měla mít kapacitu 4500 mAh a nebude chybět ani 25W nabíjení. Rovnou z krabice poběží na Androidu 11 a nadstavbě Samsung One UI 3.1.

Rozhodně potěší i splnění certifikace IP67 a hlavní 64Mpx fotoaparát, kterému nebude chybět optická stabilizace obrazu (OIS). Nechybí ani 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, který doplní 5Mpx makro kamera a 5Mpx senzor hloubky ostrosti. Telefon Samsung Galaxy A52 4G by se měl v Evropě prodávat za 349 eur, v přepočtu cca 9200 Kč. Cena Samsung Galaxy A52 5G se očekává kolem částky 429 eur, v přepočtu tak cca 11 200 Kč.

Jak se vám líbí chystané telefony od Samsungu?

