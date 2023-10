Telefon na zápěstí není žádná novinka, současné produkty jsou ale příšerné

Motorola ukázala koncept budoucnosti, který využívá flexibilní displej

Možnosti ohebných displejů se neustále posouvají

Na zápěstí většinou nosíme hodinky, Motorola ale před pár dny představila koncept, který vám vyrazí dech! Ohebné displeje už dnes nikoho nepřekvapí, telefony tohoto typu najdete v portfoliu mnoha výrobců a neustále se přidávají další. Koncept Motoroly ale ukazuje, jak by mohl vypadat telefon, který podle potřeby umístíte na své zápěstí.

Představený byl v rámci Lenovo Tech World 2023 a Motorola si připravila rovnou dvě ukázková videa. Za nás říkáme ano, vypadá to skvěle. Před časem jsem si stěžoval, že ve světě mobilních telefonů panuje trochu nuda, ve světě chytrých hodinek je situace pro zákazníky mnohem lepší.

Můžete namítnout, že telefon na zápěstí není novinkou. A máte pravdu, nejrůznějších hybridů na pomezí telefonů a přerostlých hodinek najdete na Aliexpressu celou řadu. Ale design, funkčnost nebo výdrž na jedno nabití je zkrátka příšerný. A totéž platí také pro ovladatelnost, většinou tyto produkty spoléhají na staré typy displejů, kde reakce na dotyky byla všechno jen ne rychlá. Určitě to nejsou produkty, který bych chtěl každý den používat. Ale pokud se někomu líbí…

Telefon na zápěstí nemusí být slepá ulička

Koncepty vypadají skvěle vždycky, ten od Motoroly obzvlášť. Uvidíme, třeba některý z výrobců v budoucnosti s tímto řešením přijde. Ještě před pár lety byly ohebné telefony sci-fi, v současnosti je nabízí řada výrobců a neustále se zlepšují. Zatímco displeje prvních telefonů toho moc nevydržely a především oblast ohybu nevypadala moc dobře (s přibývajícím časem naopak vypadala stále hůře), současná generace je mnohem dál a předpokládáme, že vývoj zdaleka není u konce.

Vzpomeňme si, jak vypadaly telefony před dvaceti lety, jak vypadaly před deseti lety a jak vypadají teď. Před dvaceti lety jsem od prarodičů dostal Siemens C35i, teď máme na trhu telefony s ohebnými displeji a parametry, které ještě před pár lety neměly ani počítače. Nebyl bych tedy překvapený, pokud by se podobný koncept stal skutečností během několika málo let. Ta pravá revoluce může přijít v okamžiku, kdy se do ohebných displejů pustí Apple.

