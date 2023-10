Dříve nebo později se objeví telefon, který na těle nebude mít konektory

Můžeme očekávat pevnější konstrukci a lepší odolnost proti tekutinám

Rozšíří se telefony bez konektorů, nebo se objeví a opět zmizí?

Telefon bez konektorů. Dříve nebo později se podobný přístroj na trhu určitě objeví, otázkou ale zůstává, jak jej přijmou zákazníci. Stanou se telefony bez fyzických konektorů standardem? A který výrobce to zkusí jako první? Současné mobilní telefony jsou krásné, výkonné, úžasné. Dala by se najít řada přídavných jmen, která je dokáže popsat.

Pevná konstrukce, skvělá odolnost proti vodě a prachu

Ale nemusíme k jejich hodnocení přistupovat jen a pouze pozitivně. Dnešní telefony jsou nudné… Většina výrobců jde jedním směrem a odchylky si dovolí málokdo. K těm několika málo výrobcům, kteří jdou vlastním směrem, bych si dovolil zařadit snad jen Asus a Sony. Ten první ale s telefony dost možná brzy skončí, ten druhý spíše paběrkuje. Vymyslet něco nového a zajímavého není v dnešním světě jednoduché. Respektive jednoduché by to možná i bylo, ale nestačí takovou věc vymyslet. Je potřeba ji také umět vyrobit a následně (především) prodat. Mnohem zajímavější je svět chytrých hodinek, jak jsem popsal v tomto článku.

Svěží vítr do světa mobilních telefonů přinesly skládací telefony a některé kousky vypadají povedeně, líbí se mi telefony od Motoroly. Ale nejsou pro každého a jejich cena není úplně lidová. Ani v oblasti materiálů revoluce neprobíhá. Apple u svých nejnovějších telefonů vsadil na titan a určitě jej za to chválím, velkou slabost mám pro keramiku.

Jak tedy oživit konstrukci telefonů? Odstraněním konektorů! Pojďme se podívat na výhody – čistý a nepochybně velmi elegantní design, lepší odolnost proti vodě a prachu, určitě můžeme počítat s vyšší odolností konstrukce jako takové.

Podobné řešení ale nebude mít pouze samá pozitiva. Stran nabíjení je řešení zřejmé – bude probíhat bezdrátově. Ale bezdrátové nabíječky stále nenajdete všude a ani blízká budoucnost pravděpodobně nepřinese masivnější rozšíření, minimálně pokud se budeme bavit třeba o našem regionu. Ale nabíjení je řešitelné a ne že ne… Ani kopírování dat nebude problém, v době nejrůznějších cloudových služeb se připojení pomocí kabelu bude používat stále méně a tento trend už nedokáže nic zastavit.

Vystačíte si s bezdrátovým nabíjením?

Co může být pro některé omezením je možnost ručně aktualizovat software telefonu. Aktualizace běžně samozřejmě chodí vzduchem, ale občas se něco pokazí a pak je možnost doma zkusit přehrát software telefonu vítaná. Ale i toto je řešitelné, někteří výrobci nabízí přes recovery možnost stáhnout kompletní firmware vzduchem a provést obnovu. A uvnitř telefonů klidně může být konektor ukrytý, bude ale sloužit servisům respektive výrobci (aby mohl do telefonu na začátku vůbec nahrát operační systém).

Kdo bude první? Klidně to může být Apple, ten má na prosazení podobného směru dostatečnou sílu. Navíc by tím své zákazníky ještě více nasměroval do cloudu, což by mu určitě nevadilo. Líbilo by se mi, kdyby výrobci občas zkusili i méně probádané cesty. Oni je samozřejmě ve svých laboratořích zkouší neustále, ale pokud by se podobný stroj občas dostal na trh, zákazníci se určitě zlobit nebudou.

Chtěli byste telefon bez konektorů?

Zdroj: Apple, Vlastní