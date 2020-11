Apple jeho službu Apple TV Plus představil teprve minulý rok, přesto produkuje kvalitní seriály. Jedním z těch novějších je počin Ted Lasso. Jedná se o seriál z fotbalového prostředí, konkrétně jedné z nejprestižnějších lig – Premiere League.

Ted Lasso je skvělý seriál z fotbalového prostředí

Ted Lasso je trenér amerického fotbalu, který právě získal titul se svým týmem v Kansasu. Přijde mu však poněkud neobvyklá nabídka – jít trénovat evropský fotbal fiktivního týmu AFC Richmond. Tento tým se pohybuje na spodních příčkách tabulky a vypadá to, že by jej měl Ted opět nastartovat. Když dorazí na místo, je vše trochu jinak, než se zdá. Klub má totiž na starost bývalá přítelkyně vlastníka, který klub miluje. Jenže ta mu chce udělat zle a tak najala trenéra, který neví o evropském fotbalu vůbec nic.

Celý seriál míchá anglický a americký humor a občas se opravdu od srdce zasmějete. Jsou zde ale také příběhy samotných fotbalistů a pokud máte rádi fotbal, tento seriál se vám bude určitě líbit. Vtipné jsou také tiskové konference a to hlavně kvůli tomu, že Ted nezná ani třeba ofsajdové pravidlo. Čekají nás také utkání s Manchesterem City, Crystal Palace a dalšími, samozřejmě s fiktivními jmény, nikoliv se skutečnými fotbalisty.

Seriál je k dispozici exkluzivně na Apple TV Plus a na ČSFD si drží solidních 85 %. Prozradíme taktéž, že se chystá druhá série. Prozradit její obsah by však byl obrovský spoiler zejména posledního dílu. Můžeme jen naznačit, že se Tedovi v klubu zalíbí a někteří hráči, kteří na něj nejprve koukají skrz prsty si jej nakonec oblíbí. Logicky ne všichni. Pokud nevíte, jak koukat na Apple TV Plus na Androidu, mrkněte na náš návod.

Co říkáte na tento seriál?