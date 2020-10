S loňskými iPhony Apple představil také službu Apple TV Plus. Jedná se o streamovací platformu, která by měla konkurovat takovým gigantům jako je Netflix, HBO GO nebo Disney Plus. Jelikož jsme s nákupem jablečného telefonu dostali rok předplatného zdarma, rozhodli jsme se vám napsat, návod na to, jak sledovat streamovací platformu Apple TV Plus na Androidu.

Službu lze sledovat klasickými způsoby, jak to má Apple ostatně uvedené přímo na svém webu. Buď tedy musíte vlastnit Apple TV 3. generace a novější, chytrou televizi Samsung, Sony, Vizio nebo LG a nebo lze spustit službu přes Roku. Samozřejmostí jsou pak aplikace pro iOS, iPadOS a macOS. Apple bohužel pro Android nemá žádnou aplikaci, která by přístup ke knihovně Apple TV Plus umožňovala přímo. Doufáme, že se to časem změní, ovšem do té doby budeme muset koukat přes prohlížeč.

Jak sledovat Apple TV Plus na Androidu?

Běžte na web tv.apple.com na vašem telefonu Přihlaste se nebo si zaregistrujte nové Apple ID Potvrďte dvoufaktorové ověření Nyní máte přístup ke knihovně pořadů na Apple TV Plus

Apple TV Plus funguje jako na Google Chrome, tak i na Samsung Browser nebo třeba Opera Browser. S přehráváním by tedy neměl být problém. Služba vyjde na 139 Kč/měsíc, ovšem pokud si koupíte nějaké z Apple zařízení, dostanete ho společně s Apple Arcade na rok zdarma. Osobně se nám líbil seriál The Morning Show v hlavní roli se Stevem Carellem a Jennifer Aniston, zajímavé bylo ale také třeba See nebo Mythic Quest, který nás zasadí do prostředí vývojářů her. V našem dalším článku se můžete těšit na ty nejlepší Apple TV Plus seriály, kvůli kterým by se služba vyplatila.

Jelikož jde ale stále o poměrně novou službu, má Apple občas problém s obsahem. Přidává ho totiž poměrně málo a na Netflix nebo třeba HBO GO se vůbec nechytá. Uvidíme, jak se mu bude nebo nebude dařit.