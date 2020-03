Hru Teamfight Tactics můžete konečně stahovat i na Androidu

Auto Chess je nový herní žánr, který si oblibu lidí získal v minulém roce. Zajímavé je na tom to, že se do hry s touto tématikou pustilo mnoho společností. Verze od společnosti Riot Games, která stojí za League of Legends, byla k dispozici již nějakou dobu na PC a v betaverzi i na Androidu. Nyní je konečně hra s názvem Teamfight Tactics dostupná všem i na telefonech a tabletech.

Stahujte Teamfight Tacrics zdarma

Jedná se o strategickou hru, kde však bitvy probíhají automaticky. Cílem hráče je složit co nejlepší tým hrdinů, kteří se dobře doplňují. Hrdiny i postupně vylepšujete a v každém kole bojujete proti jinému hráči. Na počítači přilákalo Teamfight Tactics více než 80 milionů hráčů. S desítkami milionů hráčů se počítá i u telefonů.

Teamfight Tactics – Google Store Video

Mobilní port se mírně liší od PC verze, má jednodušší rozhraní a chybí například i chat. V jádru se ale jedná o identické hry, což potvrzuje i fakt, že hráči mobilní verze můžou hrát společně s hráči na PC. Podobně jako na PC, i na Androidu je hra zdarma a v současné době si ji může nainstalovat každý na svůj telefon či tablet.

Zdroj: droidgamers.com