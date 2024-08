TCL představilo novou řadu televizorů NXTFRAME inspirovanou Samsung The Frame

Nabízí 4K QLED panel s až 144Hz frekvencí, matný povrch a umělecký režim

Ceny startují na 1500 dolarech, dražší verze Pro přidává soundbar od Bang & Olufsen

TCL se rozhodlo, že nechce nechat všechnu slávu Samsungu a jeho The Frame. Nová řada NXTFRAME je jasným pokusem ukousnout si kus koláče z trhu s designovými televizory. Kromě nádherného vzhledu se pyšní také velmi solidními parametry a rozhodně neurazí náročnější oko nebo hráče.

Základem je 4K QLED panel s obnovovací frekvencí až 144 Hz. Nechybí podpora AMD FreeSync Premium, takže se můžete těšit na plynulé hraní bez trhání obrazu. Displej má matnou úpravu, což je typické právě pro již zmíněnou řadu The Frame od Samsungu. Umí HDR Ultra i Dolby Vision IQ.

Stejně jako všechny ostatní televizory TCL, využívá i řada NXTFRAME operační systém Google TV, takže zde není žádné překvapení. Když televizi zrovna nepoužíváte, promění se v digitální plátno. Můžete si vybrat z knihovny uměleckých děl nebo nechat umělou inteligenci, ať vám něco vygeneruje.

Co se týče portové výbavy, nabízí televizory čtveřici HDMI 2.1 portů (jeden s eARC). Základní model má dva 20W reproduktory (ty podporují Dolby Atmos i DTS), ale pokud sáhnete po verzi Pro, dostanete k tomu bezdrátový 3.1.2 soundbar, na němž TCL spolupracovalo s Bang & Olufsen.

A ceny? No, není to zrovna lidovka. Základní 55″ model vyjde na 1500 dolarů, za 85″ verzi Pro si výrobce účtuje skoro 5 tisíc babek. Přepočet na koruny naleznete níže. Oproti Samsungu jsou televizory o něco dražší. U nás pořídíte 75″ The Frame za necelých 70 tisíc, 65″ za 40 tisíc, 55″ verze nestojí ani 30.

Ceny televizorů TCL NXTFRAME:

55″ TCL NXTFRAME TV – 1 499,99 dolarů (asi 35 tisíc bez daně)

65″ TCL NXTFRAME TV – 1 999,99 dolarů (asi 46 tisíc bez daně)

75″ TCL NXTFRAME TV – 2 499,99 dolarů (asi 58 tisíc bez daně)

85″ TCL NXTFRAME TV – 3 999,99 dolarů (asi 93 tisíc bez daně)

55″ TCL NXTFRAME Pro TV – 1 999,99 dolarů (asi 46 tisíc bez daně)

65″ TCL NXTFRAME Pro TV – 2 699,99 dolarů (asi 62 tisíc bez daně)

75″ TCL NXTFRAME Pro TV – 3 499,99 dolarů (asi 81 tisíc bez daně)

85″ TCL NXTFRAME Pro TV – 4 999,99 dolarů (asi 116 tisíc bez daně)

Celkově to však vypadá, že TCL odvedlo slušnou práci. Jestli to bude stačit na to, aby přetáhlo zákazníky Samsungu, to se teprve uvidí. Jedno je ale jisté – trh s designovými televizory se začíná pěkně zahřívat. A to je dobře pro nás, spotřebitele. Více konkurence = lepší produkty.

Lákají vás designové televizory?

