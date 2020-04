Stáhněte si parádní (živé) tapety z MIUI 12 i do vašeho telefonu

Čínské Xiaomi tento týden představilo MIUI 12 – zbrusu novou verzi grafické nadstavby, která se za léta na trhu stala neodmyslitelnou součástí naprosté většiny telefonů a tabletů této společnosti. Není se tak čemu divit, že po uvolnění první veřejné beta verze této velmi populární grafické nadstavby se nadšenci pustili do její rozborky. Nás ostatní mohou potěšit alespoň tapety z MIUI 12, které si nyní můžeme stáhnout i do našich smartphonů.

Tapety z MIUI 12 můžete mít i ve svém telefonu

Právě tapety se staly jednou z výrazných novinek prostředí MIUI 12, nicméně máme-li být upřímní, může za to spíše práce systému s nimi než samotné .jpg obrázky. V první řadě je totiž v MIUI 12 implemetován “Tmavý režim 2.0” jehož součástí je i inteligentní stmívání tapet. To mimochodem vypadá v kombinaci s obrázkem krajiny či ideálně horizontu opravdu zajímavě. Další novinkou z oblasti tapet je velmi efektní animace odemknutí telefonu s přechodem dvou živých tapet. K dispozici by aktuálně měly být tapety se Zemí a Marsem. V obou případech pak na zamykací obrazovce vidíte pohled na danou planetu z vesmíru a po odemknutí se v doprovodu animace přesunete několik stovek metrů nad povrch dané planety. Vše je pochopitelně vypracováno s použitím 3D snímání, aby bylo možné posouvání záběru s pohybem vašeho prstu po obrazovce.

Ukázka několika tapet z MIUI 12

To však neznamená, že klasické tapety z MIUI 12 nemají čím zaujmout. Právě naopak, nachází se mezi nimi hned několik pěkných kousků, které nás zaujaly. Po uživatele všech telefonů je připraven archiv s běžnými .jpg tapetami na následujícím odkaze:

Pokud máte telefon Xiaomi s MIUI 11, můžete si stáhnout také živé tapety Země a Marsu. Pochopitelně s animací přiblížení a automatickým stmíváním:

Pokud se vám nebudou tapety zobrazovat mezi ostatními živými tapetami ve výchozí aplikaci s tématy, můžete je nastavit například pomocí aplikace Tapety od Googlu. Pokud pak chcete živou tapetu nastavit i na zamykací obrazovku, je potřeba aktualizovat aplikace Allways on Display od Xiaomi na nejnovější verzi a následně zvolit patřičné téma. Po zvolení daného tématu však někteří uživatelé hlásí, že přišli o správně funkční Allways on Display. My jsme postup testovali na Xiaomi Mi Note 10 s MIUI 11 běžícím nad Androidem 9. Živé tapety nám bez jakýchkoli potíží fungovaly na domovské obrazovce, nicméně na zamykací obrazovce se nám je zprovoznit nepodařilo. To samé hlásí i více uživatelů s MIUI 11 a Androidem 9.

MIUI 12 hands-on Super Wallpaper

UPOZORNĚNÍ Veškerou instalaci .apk souborů provádíte na vlastní riziko a redakce SvětAndroida.cz nenese žádnou odpovědnost za případné potíže.

