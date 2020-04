Redmi Pad 5G: Xiaomi chystá nový, skvěle vybavený tablet

Vypadá to, jakoby se čínské společnosti Xiaomi dařilo na co sáhne. O smartphonech se asi nemá cenu ani bavit, ale své místo si společnost vydobyla i v oblasti wereables, chytré domácnosti nebo třeba i mezi výrobci počítačů a počítačových periferií. Kde se však tomuto čínskému draku až tolik nedaří je oblast tabletů. Na svém kontě má celkem 4 generace těchto placek s velkým displejem. Nicméně ani s jedním společnost díru do světa neudělala. Xiaomi to však zdá se nehodlá vzdát a po téměř dvouleté odmlce by mělo představit nový Redmi Pad 5G. První informace o tomto tabletu pak zní více než zajímavě.

Redmi Pad 5G dorazí s 90 Hz displejem

Jak již název samotného tabletu napovídá, měl by na trh dorazit verzi s podporou 5G konektivity. Tu zajistí čipset Qualcomm Snapdragon 765G, díky kterému si tablet po stránce výkonu nezadá ani s loňskými TOP modely chytrých telefonů. Zatím nemáme žádné informace o velikosti, rozlišení či alespoň typu displeje, nicméně měl by podporovat 90Hz obnovovací frekvenci. Multimediálnímu a hernímu zážitku by pak měla pomoci také hned čtveřice reproduktorů. Aby se Redmi pad 5G dokázal rychle nabít i během hraní, obdrží 30W rychlé nabíjení. Fotoaparát většinou bývá u tabletu spíše do počtu, nicméně rozlišení 48 MPx napovídá, že v tomto případě by dané pravidlo nemuselo úplně platit. Co možná nejlepší uživatelský zážitek by pak mělo zprostředkovat prostředí MIUI upravené pro tablety.

Redmi Pad 5G od Xiaomi by měl být představen společně s MIUI 12 a smartphonem Mi 10 Youth již 27. dubna. Jeho cena by měla startovat na 1999 yuanech čili v přepočtu přibližně 7 200 Kč bez DPH. Tablet by měl dorazit přinejmenším ve dvou barevných variantách a sice bílé a černé. Zatím není známo, zda dorazí i pouze Wi-Fi varianta či zda bude existovat ve více velikostech.

Používáte, nebo plánujete koupi tabletu?

Zdroj: GizChina.com